Адвокат пострадавшего в драке с Лепсом мужчины раскрыл детали происшествия

Мужчина, пострадавший в драке с певцом Григорием Лепсом в одном из баров Санкт-Петербурга, намерен добиться возбуждения уголовного дела в отношении исполнителя. Об этом в понедельник, 5 декабря, «Известиям» сообщил адвокат потерпевшего Евгений Хейфец.

«Он — потерпевший по ст. УК 112 ч. 2 (умышленно причиненные повреждения, повлекшие для здоровья вред средний тяжести, совершенные группой лиц из хулиганских побуждений). Избит Лепсом и его охранником. Перелом носа со смещением», — рассказал он.

По словам адвоката, в ночь на 5 декабря Дмитрий сидел в баре, играл в нарды. В заведении также отдыхал Лепс, он употреблял алкоголь. Вместе со своим охранником музыкант подошел к мужчине и потребовал, чтобы его пустили играть в нарды.

«Сказал, что ставит $10 тыс., махая пачками тысячных купюр. Дмитрий сказал, что у него нет таких денег на ставку, и попросил поиграть в нарды в обычном режиме. После чего Лепс отдал охраннику очки и ударил его в лицо. Их попросили выйти из бара. Они вышли, после чего на улице Лепс с охранником продолжили избивать его дальше. Охранники успокоили Лепса, они по своим делам поехали, а мой [доверитель] вернулся в бар, а потом обратился в травмпункт. Добивается возбуждения уголовного дела и законного расследования», — проинформировал Хейфец.

Он уточнил, что на данный момент уголовное дело еще не возбуждено. Комментируя возможность ходатайства о материальной компенсации, адвокат отметил, что это решит его доверитель после того, как начнется юридический процесс.

5 декабря в распоряжении «Известий» появились кадры драки между российским певцом и посетителем заведения. На ролике видно, что Григорий Лепс и 39-летний Дмитрий агрессивно общались друг с другом. При этом окружающие пытались предотвратить перерастание конфликта в драку. После этого один из мужчин, стоявших рядом с Лепсом, ударил Дмитрия по лицу, и тот упал на землю.

По информации источников, причиной драки стал отказ артиста в просьбе сфотографироваться. Охранники якобы вывели посетителя на улицу, после чего тот стал оскорблять Лепса и его спутников. В результате завязалась драка.

Как предположила психолог Екатерина Верченова, агрессивное поведение певца могло быть связано со стрессом. Она также допустила влияние алкоголя на организм человека и напомнила, что каждый по-разному реагирует на принятие спиртного.