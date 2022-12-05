Психолог объяснила агрессивное поведение Лепса

Агрессивное поведение певца Григория Лепса может быть связано со стрессом. Об этом в понедельник, 5 декабря, рассказала «Известиям» психолог Екатерина Верченова.

Для оценки поведения человека необходимо учитывать несколько факторов. На человека может влиять стресс на работе, нарушение рабочего графика или увеличение нагрузки. Или если присутствует созависимость от химических веществ, отметила она.

«В этом случае идет адаптация организма и его стабилизация после употребляемых веществ. Может быть также ситуация дискомфорта или невроза», — отметила Верченова.

При этом назвать точную причину поведения Лепса достаточно тяжело. По мнению эксперта, такое поведение могло случиться из-за накопительного эффекта. То есть о себе дают знать события, которые произошли раньше.

Она также допустила влияние алкоголя на организм человека и напомнила, что каждый по разному реагирует на принятие спиртного.

«Для кого-то это отдохнуть и заснуть, а у кого-то любой триггер может вывести человека из себя», — подчеркнула психолог.

4 декабря у бара в Санкт-Петербурге произошла драка между российским певцом Григорием Лепсом и посетителем заведения. Как уточняет источник «Известий», причиной случившегося стал грубый отказ артиста в просьбе сфотографироваться.

Позднее у пострадавшего в драке мужчины медики диагностировали ушибы, также есть подозрение на перелом носа. По факту инцидента организована проверка. Соответствующее заявление уже поступило в правоохранительные органы.