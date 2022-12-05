Эксперт оценил запрос Nokia экспортных лицензий

Скорее всего, экспортные лицензии, которые финская компания Nokia запросила у европейских и американских регуляторов, уже получены — поставки оборудования уже были, сообщил «Известиям» 5 декабря ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин.

Как он объяснил, речь идет не о базовых станциях для строительства новых сетей, а об оборудовании и комплектующих, необходимых для обеспечения работы уже действующих сетей.

«Для операторов это значит, что теперь они могут спокойно обновлять сети. Доля оборудования Nokia на российских сотовых сетях составляет примерно 25%», — утверждает эксперт.

5 декабря сообщалось, что производитель телекоммуникационного оборудования направил четыре обращения за экспортными лицензиями: два американским регуляторам и два европейским. Глава «Мегафона» Хачатур Помбухчан рассказал об одном положительном решении.

Сама Nokia заявляла ранее, что не намерена оставлять без поддержки российских клиентов. Как говорится в отчете компании за III квартал 2022 года, после ухода с российского рынка Nokia будет стремиться обеспечить необходимую поддержку для сетей, которые уже работают на ее оборудовании. Производитель считает это наиболее ответственным направлением действий, отмечается в документе. Также в нем уточняется, что в 2021 году на Россию пришлось менее 2% продаж Nokia.

Финская компания объявила о своем уходе с российского рынка 29 августа. 12 апреля сообщалось, что корпорация приостановила поставки продукции в Россию, а также вывела за пределы страны деятельность в области научно-исследовательских разработок.