Реклама
Прямой эфир
Мир
Лавров отметил заинтересованность России в мире между Баку и Ереваном
Мир
МИД Азербайджана высоко оценил роль РФ в урегулировании конфликта с Арменией
Мир
Песков заявил о подготовке Россией ответа на введение потолка цен на нефть
Политика
Путин подписал закон о бюджете РФ на 2023-2025 годы
Общество
Прокурор запросил для экс-сенатора Арашукова и его отца пожизненное наказание
Мир
В Стамбуле 33 человека пострадали в ДТП с автобусом и трамваем
Мир
Власти Молдавии засекретят данные об объеме накопленного газа
Авто
Tesla сократит производство модели Y в Китае из-за низкого спроса
Спорт
Роналду с января станет футболистом саудовского клуба «Аль-Наср»
Происшествия
Причиной взрыва в Ярославле стала самовольная эксплуатация газового оборудования
Мир
Протестующие в столице Монголии ворвались в здание правительства
Мир
Воздушная тревога объявлена по всей территории Украины

Эксперт оценил запрос Nokia экспортных лицензий

Эксперт Муртазин: скорее всего, Nokia уже получила лицензии на поставку оборудования в Россию
0
Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Paco Freire
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Скорее всего, экспортные лицензии, которые финская компания Nokia запросила у европейских и американских регуляторов, уже получены — поставки оборудования уже были, сообщил «Известиям» 5 декабря ведущий аналитик Mobile Research Group Эльдар Муртазин.

Северный конец: что будет со связью без Nokia и Ericsson
Обе компании заявили об окончательном уходе из России

Как он объяснил, речь идет не о базовых станциях для строительства новых сетей, а об оборудовании и комплектующих, необходимых для обеспечения работы уже действующих сетей.

«Для операторов это значит, что теперь они могут спокойно обновлять сети. Доля оборудования Nokia на российских сотовых сетях составляет примерно 25%», — утверждает эксперт.

5 декабря сообщалось, что производитель телекоммуникационного оборудования направил четыре обращения за экспортными лицензиями: два американским регуляторам и два европейским. Глава «Мегафона» Хачатур Помбухчан рассказал об одном положительном решении.

Сама Nokia заявляла ранее, что не намерена оставлять без поддержки российских клиентов. Как говорится в отчете компании за III квартал 2022 года, после ухода с российского рынка Nokia будет стремиться обеспечить необходимую поддержку для сетей, которые уже работают на ее оборудовании. Производитель считает это наиболее ответственным направлением действий, отмечается в документе. Также в нем уточняется, что в 2021 году на Россию пришлось менее 2% продаж Nokia.

Финская компания объявила о своем уходе с российского рынка 29 августа. 12 апреля сообщалось, что корпорация приостановила поставки продукции в Россию, а также вывела за пределы страны деятельность в области научно-исследовательских разработок.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022