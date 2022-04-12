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Корпорация Nokia объявила об уходе с российского рынка

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Корпорация Nokia объявила о полном уходе с российского рынка на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса. Об этом во вторник, 12 апреля, говорится в сообщении компании.

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Отмечается, что Nokia приостановила поставки продукции в Россию и вывела за пределы страны деятельность в области научно-исследовательских разработок. Однако компания намерена продолжить поддержку работоспособности сотовых сетей в РФ.

16 марта сообщалось что в России продажи смартфонов китайских брендов увеличились вдвое. Отмечалось, что в марте вырос спрос покупателей на бренды Huawei, Honor, Oppo, Vivo и Realme.

На фоне проводимой Россией операции по защите Донбасса ряд брендов принял решение приостановить работу на территории страны. О таком решении уже объявили Carlsberg, Volkswagen, Apple, IKEA, Microsoft, IBM, Shell, McDonald's, H&M, Heineken, Starbucks, McDonald's, Zara, Pull & Bear, Massimo Dutti, Yum! Brands, DHL, ASOS и другие.

9 марта Минэкономразвития России выступило с предложением ввести внешнее управление в западных компаниях, которые ушли из РФ. Речь идет об организациях, которые принадлежат иностранцам минимум на 25%. Как рассказали «Известиям» в ведомстве, таким образом российское правительство планирует сохранить рабочие места в иностранных предприятиях.

Ситуация в Донбассе значительно обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. Российский президент Владимир Путин 21 февраля подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР. По словам представителя Кремля Дмитрия Пескова, спецоперация преследует две цели — демилитаризации и денацификации Украины.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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