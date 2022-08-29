Компания Nokia объявила об окончательном уходе из России

Nokia окончательно уйдет с российского рынка. Об этом в понедельник, 29 августа, сообщает агентство Reuters со ссылкой на представителя финской транснациональной компании.

Он пояснил, что официальное присутствие бренда в России сохранится до тех пор, пока не будет завершено юридическое закрытие.

«К концу года подавляющее большинство наших сотрудников в России уйдут из Nokia, и мы освободим все наши офисы», — говорится в сообщении.

По данным агентства, шведский производитель телекоммуникационного оборудования Ericsson тоже уйдет из России в ближайшие месяцы.

12 апреля сообщалось, что Nokia приостановила поставки продукции в Россию и вывела за пределы страны деятельность в области научно-исследовательских разработок. Также отмечалось, что компания намерена продолжить поддержку работоспособности сотовых сетей в РФ.

Ранее в августе об аналогичном решении объявили крупнейший поставщик серверов Dell, швейцарская Logitech и другие компании.

Иностранные бренды начали приостанавливать деятельность в России или уходить с российского рынка на фоне геополитической обстановки и введенных санкций в отношении РФ.