Крупнейший поставщик серверов Dell уходит с российского рынка

Американская компания Dell уходит с российского рынка и увольняет весь штат сотрудников. Об этом пишет в четверг, 25 августа, CNews со ссылкой на источники в сотрудничающих с корпорацией компаниях, а также на рынке дистрибуции.

Компания является одним из крупнейших производителей компьютеров в мире. Однако в России большей популярностью пользовались серверы Dell — компания занимала первое место по их поставкам. Но весь импорт техники в Россию Dell приостановила еще в феврале.

После ухода корпорации, как ожидается, ее место на рынке займут отечественные и китайские производители.

Сообщается, что в российском сегменте Dell работает около 50 человек. Компания заявила, что будут сокращены все сотрудники отдела продаж, маркетинга и технический персонал. Как утверждает источник издания, один из самых крупных производителей оргтехники в мире выплатит всем уволенным сотрудникам до восьми окладов. Помимо этого, сотрудникам отдают технику (ноутбуки, мониторы) бесплатно, кому-то выплачивают премию, а также оставляют ДМС на семью до конца 2022 года, рассказал он.

«Технику работники оставляют себе, но все данные корпорация удаляет с жестких дисков и корпоративных телефонов», — рассказал CNews бывший сотрудник Dell.

Компания имела офис продаж в Москве, а офис разработок находился в Санкт-Петербруге.

Ожидается, что компания прекратит свою работу в России в конце августа, предположительно 30-го числа.

Накануне, 25 августа, стало известно о прекращении деятельности компании Citigroup в России. Как отмечалось в сообщении, Citi будет стараться продать некоторые портфели розничного бизнеса. В текущем квартале Citi закроет 15 филиалов и сократит более 2 тыс. сотрудников.

Днем ранее, 24 августа об уходе с российского рынка объявил датский производитель насосов Grundfos. Предполагается, что закрытие бизнеса в РФ и Белоруссии обойдется компании в $128,5 млн.

В целом на сегодняшний день европейские, американские и японские компании лишились свыше $70 млрд после ухода из РФ. Только британская нефтегазовая корпорация BP недосчиталась $25,5 млрд. Убытки Shell в связи с уходом из России составили $3,9 млрд. Ericsson потеряла на уходе с российского рынка $130 млн.