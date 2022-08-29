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Швейцарская компания Logitech объявила об уходе из РФ

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Фото: REUTERS/Dado Ruvic
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Швейцарская компания Logitech в понедельник, 29 августа, заявила о том, что покидает российский рынок, но выражает надежду на возвращение. Об этом «РИА Новости» 29 августа рассказал член пресс-службы компании Бен Старки.

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«После приостановки поставок в Россию ранее в этом году мы продолжили пристально следить за ситуацией. К сожалению, обстоятельства на позволяют нам продолжить бизнес, как ранее. Мы поддерживали наших сотрудников всё это время, однако из-за нестабильности ситуации мы начали процесс по сворачиванию оставшегося бизнеса в России. После многолетней работы в регионе мы надеемся вернуться однажды, если будут подходящие условия», — отметил он.

26 августа немецкий производитель чая и сахарозаменителей Milford покинул российский рынок.

Швейцарский производитель шоколада и кондитерских изделий Lindt & Sprüngli 16 августа принял решение покинуть РФ.

27 июля стало известно о том, что зарубежным компаниям пришлось поднимать цены после ухода с рынка РФ. Так, McDonald’s впервые за 14 лет поднял стоимость чизбургера, цена выросла до £1,19, ранее же чизбургер стоил 99 пенсов. Также американская компания Amazon увеличила стоимость платной подписки в Европе, фирмы Coca-Cola, Huggies и Unilever подняли цены на свои товары.

Иностранные компании начали приостанавливать деятельность в России или уходить с российского рынка на фоне геополитической обстановки и введенных санкций в отношении РФ.

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