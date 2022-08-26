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Производитель чая и сахарозаменителей Milford покинул российский рынок

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Фото: Global Look Press/Philipp Schulze
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Немецкий производитель чая и сахарозаменителей Milford передал бизнес в России Илье Блинову, сообщает РБК со ссылкой на данные ЕГРЮЛ.

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Как сообщило издание, холдинг Laurens Spethmann ушел с российского рынка. Блинов стал владельцем 100% дочернего предприятия — ООО «Милфорд».

Исполнительный директор ассоциации Руспродсоюз Дмитрий Востриков рассказал изданию, что производитель чая Milford еще в 2014 году перенес производство на территорию России в рамках импортозамещения.

Laurens Spethmann Holding работал в РФ с 1996 года. В состав холдинга входит один из крупнейших производителей пакетированного чая в Европе — компания Ostfriesische Tee Gesellschaft.

Ряд иностранных компаний с конца февраля заявили о приостановке деятельности, об уходе с российского рынка, продаже бизнеса на фоне геополитической обстановки и антироссийских санкций.

Так, швейцарский производитель шоколада и кондитерских изделий Lindt & Sprüngli 16 августа сообщил, что покинет РФ. 10 марта стало известно, что Nestle прекратила инвестиции на территории России, а американская компания Mondelez International Inc., один из крупнейших производителей кондитерских изделий, остановила капитальные вложения и расходы на рекламу в России.

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