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Швейцарский производитель шоколада Lindt заявил об уходе с российского рынка

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Фото: РИА Новости/Виталий Белоусов
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Швейцарский производитель шоколада и кондитерских изделий Lindt & Sprüngli покинет российский рынок. Об этом компания объявила 16 августа.

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«Группа компаний Lindt & Sprüngli приняла решение покинуть российский рынок», — говорится в сообщении.

Отмечается, что действия будут осуществляться в соответствии с местным законодательством.

О приостановке поставки продукции в Россию в Lindt & Sprüngli сообщили 9 марта.

Иностранные компании начали приостанавливать деятельность в РФ или уходить с российского рынка на фоне геополитической обстановки и введенных антироссийских санкций. Так, 19 апреля немецкий производитель бытовой химии Henkel заявил о прекращении работы в РФ. 10 марта стало известно, что Nestle прекратила инвестиции на территории РФ, а американская компания Mondelez International Inc., один из крупнейших производителей кондитерских изделий, остановила капитальные вложения и расходы на рекламу в России.

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