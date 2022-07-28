Зарубежные компании вынуждены поднимать цены после ухода из России

Американские и европейские компании вынуждены поднимать цены на продукты после ухода из России. Об этом сообщила газета Daily Mail в среду, 27 июля.

В публикации приводится в пример McDonald's, где впервые за 14 лет выросли цены на чизбургер. Так, их фирменная позиция поднялась в стоимости до £1,19 (около $1,43). До этого цена на популярный сэндвич с сыром составляла 99 пенсов (около $1,19).

Кроме того, американская компания Amazon увеличила стоимость платной подписки в Европе, а фирмы Coca-Cola, Huggies и Unilever подняли цены на свои товары.

В частности, Unilever заявила, что была вынуждена перейти на увеличение собственных расходов, включая сырье, до £4 млрд за 2022 год. Руководство компании сообщило, что вопрос дальнейшего увеличения прорабатывается.

В начале марта Unilever заявила, что приостанавливает экспорт своей продукции на территорию РФ, а также импорт из России, расходы на СМИ и рекламу, инвестиции. 16 июня компания рассказала, что заменит некоторые ингредиенты по причине дефицита товаров и сбоя поставок из-за ситуации на Украине и в Донбассе и санкций Запада.

26 июля стало известно, что убытки McDonald's после ухода из России составили $1,2 млрд. Сеть объявила о приостановке работы в России 14 марта на фоне санкций из-за спецоперации по защите мирного населения Донбасса. Временно были закрыты 850 ресторанов с сохранением зарплаты сотрудников. Решение тогда объясняли возникшими «операционными, техническими и логистическими сложностями».

12 июня появилась информация, что бывший McDonald's в России теперь будет называться «Вкусно — и точка». По мнению гендиректора компании в РФ Олега Пароева, название «легко интегрируется в существующие концепции сервиса». Также он отметил, что компания сохранила систему отношений с поставщиками и потребители не заметят разницы меню и вкусов.

Иностранные компании начали приостанавливать деятельность в России или уходить с российского рынка на фоне геополитической обстановки и введенных санкций в отношении РФ.