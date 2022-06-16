Unilever заменит ряд ингредиентов из-за дефицита товаров и сбоя поставок

Британская международная компания продуктов питания и товаров повседневного спроса Unilever заменяет некоторые ингредиенты по причине дефицита товаров и сбоя поставок из-за ситуации на Украине и санкций Запада. Об этом в четверг, 16 июня, сообщает Reuters.

К примеру, теперь будет отличаться состав у дезодорантов и фасованных пищевых продуктов.

«По всему миру наблюдалась нехватка силикона, поэтому мы смотрели на наш дезодорант и убедились, что мы изучили формулы <…>, чтобы использовать меньше ингредиентов», — подчеркивает глава отдела компании по исследованиям и разработкам Ричард Слейтер в интервью агентству.

Reuters также отмечает, что международная компания приступила к корректировкам еще с апреля — подсолнечное масло было заменено на рапсовое.

Unilever производит мороженое Breyers и Magnum, сыр Boursin, чай Lipton, мыло Dove и Lux, средства для ухода за полостью рта Close Up и Pepsodent.

В начале марта компания заявила, что приостанавливает экспорт своей продукции на территорию РФ, а также импорт из России, расходы на СМИ и рекламу, инвестиции.