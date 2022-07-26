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Убытки McDonald's после ухода из России составили $1,2 млрд

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Фото: Global Look Press/Matthias Balk
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Американская компания McDonald's потеряла $1,2 млрд в результате ухода из России. Это следует из отчетности сети ресторанов быстрого питания.

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В документе говорится, что расходы до налогообложения, связанные с продажей бизнеса в России, составили $1,2 млрд за квартал и $1,3 млрд за полгода, передает RT.

Во II квартале общая прибыль компании уменьшилась на 3%, до $5,72 млрд, по сравнению с аналогичным периодом 2021 года. При этом чистая прибыть за апрель–июнь снизилась с $2,22 млрд до $1,19 млрд, пишет Life.Ru.

В марте генеральный директор McDonald's Крис Кемпчински сообщил, что корпорация временно закроет все свои 850 ресторанов быстрого питания в России.

12 июня стало известно, что бывший McDonald's в России теперь будет называться «Вкусно — и точка». По мнению гендиректора компании в РФ Олега Пароева, название «легко интегрируется в существующие концепции сервиса». Также он отметил, что компания сохранила систему отношений с поставщиками и потребители не заметят разницы меню и вкусов.

McDonald's объявил о приостановке работы в России 14 марта на фоне санкций из-за спецоперации по защите мирного населения Донбасса. Временно были закрыты 850 ресторанов с сохранением зарплаты сотрудников. Решение тогда объясняли возникшими «операционными, техническими и логистическими сложностями».

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