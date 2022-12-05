Движение по правой части автодороги Крымского моста открыто
5 декабря возобновлено движение по отремонтированной правой части автодороги Крымского моста, сообщает управление федеральных автомобильных дорог «Тамань». На восстановительные работы потребовалось менее двух месяцев, передает телеканал «Известия».
Напомним, 8 октября на автомобильной части Крымского моста произошел подрыв грузового автомобиля. Обрушились два пролета автомобильного полотна двухполосной ветки, которая идет из Краснодара в Керчь.
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