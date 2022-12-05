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Минобороны России организовало доставку писем и посылок для участников СВО

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Фото: РИА Новости
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Министерство обороны России в понедельник, 5 декабря, рассказало, как можно отправить письма и посылки военнослужащим, которые участвуют в проведении спецоперации на Украине.

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Воинские части, в которых бойцы проходят службу, прикреплены к подразделениям фельдъегерско-почтовой связи (ФПС) ВС России. Родственники и близкие друзья военных могут отправлять письма и посылки в любом отделении «Почты России». Нужно лишь указать адрес: 103400 город Москва-400, номер воинской части.

Солдаты также могут отправлять письма своим родным и близким. Для этого каждый военный обеспечивается письменными принадлежностями и конвертами, отметил начальник управления ФПС Андрей Прикня.

Ранее, 3 декабря, российские школьники написали письма участникам СВО. Военнослужащие, в свою очередь, поблагодарили школьников за теплые слова поддержки.

20 ноября ученики одной из школ Буйнакска в Республике Дагестан отправили военнослужащим в Запорожской области свои рисунки и письма со словами поддержки и пожеланиями вернуться домой. Бойцы поблагодарили детей за поддержку и сказали, что рады таким письмам и всегда ждут их.

В октябре участники общероссийской акции «Мы вместе. Дети» отправили более 270 тыс. писем российским военным. В письмах к солдатам ребята говорят об уважении и любви к тем, кто защищает Родину.

В апреле российским военнослужащим, выполняющим задачи в ходе спецоперации, доставили письма от учащихся российских школ. Письма артиллеристы получали прямо на позициях.

Россия проводит спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее начале принято 24 февраля на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов украинских войск.

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