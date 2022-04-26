Российским артиллеристам доставили письма от школьников и юнармейцев

Российским военнослужащим, выполняющим задачи в ходе спецоперации по защите Донбасса, доставили письма от учащихся российских школ. Письма артиллеристы получили прямо на позициях.

Дети передали солдатам слова благодарности, трогательные стихи и рисунки, а также пожелали российским военным здоровья и скорейшего возвращения домой всем тем, кто в данный момент выполняет боевые задачи.

«Нам передали маленький кусочек радости, счастья и надежды. На сердце сразу намного теплее стало, что нас поддерживают. Это нас очень радует. И что люди от нас очень многого ждут. Мы, в свою очередь, стараемся оправдать их ожидания и выполнить свою работу хорошо», — поделился впечатлениями после прочтения детских писем командир артиллерийского орудия Василий.

Акция «Письмо солдату» зародилась более пяти лет назад. Ее суть — поддержать тех, кто по долгу службы находится вдали от дома. Юнармейцы неоднократно проводили подобные акции для российских военнослужащих, выполнявших специальные задачи в Сирийской Арабской Республике и в Нагорном Карабахе.

Ранее, 20 апреля, сообщалось, что народный артист России, певец Николай Расторгуев посетил российских военнослужащих, проходящих лечение в Главном военном клиническом госпитале им. Н.Н. Бурденко в Москве.

Акция «Лучшим воинам мира» организована Главным военно-политическим управлением Вооруженных сил РФ. Цель акции — поддержка военнослужащих, которые проходят лечение и реабилитацию после ранений, полученных во время выполнения боевых задач. В рамках акции военнослужащих навещают известные деятели образования, спорта, культуры и науки.

18 апреля в рамках той же акции артисты Ольга Кормухина и Алексей Белов навестили российских военных, проходящих лечение в Наро-Фоминске. После концерта певцы высказали военнослужащим слова поддержки.

24 февраля Россия объявила о начале проведения спецоперации по защите Донбасса. Как уточнял представитель Кремля Дмитрий Песков, спецоперация преследует две цели — демилитаризацию и денацификацию Украины. По его словам, оба эти аспекта представляют угрозу для российского государства и народа.

Операция началась на фоне обострившейся в середине февраля ситуации в Донбассе. Власти ДНР и ЛНР сообщили об участившихся обстрелах со стороны украинских войск, объявили об эвакуации мирного населения в РФ и попросили о признании независимости. 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующий указ.

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