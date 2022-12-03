Российские школьники отправили письма участникам спецоперации

Российские школьники написали письма военнослужащими, участвующим в специальной военной операции на Украине. Об этом рассказали в Минобороны России в субботу, 3 декабря.

Многие дети писали письма впервые в жизни. Им помогли учителя, которые подробно объяснили, с чего начать свое послание и как обратиться к адресату. Как только обращения школьников были готовы, они были направлены в зону проведения спецоперации и вручены российским военным на передовой.

Сообщается, что российские военнослужащие в свою очередь поблагодарили школьников за теплые слова поддержки.

20 ноября ученики одной из школ Буйнакска в Республике Дагестан отправили военнослужащим в Запорожской области свои рисунки и письма со словами поддержки и пожеланиями вернуться домой. Бойцы поблагодарили детей за поддержку и сказали, что рады таким письмам и всегда ждут их.

В октябре участники общероссийской акции «Мы вместе. Дети» отправили более 270 тыс. писем российским военным, принимающим участие в специальной военной операции. В письмах к солдатам ребята говорят об уважении и любви к тем, кто защищает Родину.

В апреле российским военнослужащим, выполняющим задачи в ходе спецоперации по защите Донбасса, доставили письма от учащихся российских школ. Письма артиллеристы получали прямо на позициях.

Россия проводит спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее начале принято 24 февраля на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов украинских войск.

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