Военные РФ в зоне СВО ответили детям из Буйнакска на письма со словами поддержки

Ученики одной из школ Буйнакска в Республике Дагестан приняли участие в акции «Письмо на фронт» и отправили военнослужащим СВО в Запорожской области свои рисунки и письма со словами поддержки и пожеланиями вернуться домой. Те решили ответить ребятам и записали для них видеообращение, о чем стало известно в воскресенье, 20 ноября.

«Дорогие дети! От души хочу сказать спасибо за эти теплые слова, за то, что вы нас согреваете в трудную минуту. Ваша вера в нас дает надежду, и на шаг мы становимся ближе к нашей победе», — сказал в видеообращении к школьникам военнослужащий с позывным Скала.

По его мнению, такие акции должны стать обязательными на каждом фронте, на каждой позиции наших военнослужащих.

«Они приближают нас к победе. Они дают нам возможность почувствовать себя дома, вспомнить свою семью. У меня в данный момент в подчинении есть военнослужащий из Дагестана, где-то он увидел свою сестру, где-то он увидел своих знакомых... Для него это самое главное. Это тепло — тепло его родного края», — добавил Скала.

Военнослужащим очень приятно получать такие письма. Эти весточки из мирной жизни согревают им сердца. И они всегда ждут этих писем: от них веет добром, родным домом и мирной жизнью, которую они сейчас защищают.

В апреле российским военнослужащим, выполняющим задачи в ходе спецоперации по защите Донбасса, доставили письма от учащихся российских школ. Письма артиллеристы получали прямо на позициях.

Письма ребята писали в рамках акции «Письмо солдату», которая зародилась более пяти лет назад. Ее суть — поддержать тех, кто по долгу службы находится вдали от дома. Юнармейцы неоднократно проводили подобные акции для российских военнослужащих, выполнявших специальные задачи в Сирийской Арабской Республике и в Нагорном Карабахе.

В мае военнослужащие РФ в зоне СВО получили письма со словами поддержки и добрыми пожеланиями от ветеранов Великой Отечественной войны. Конверты воинам в освобожденные Херсонскую область и Мелитополь доставили добровольцы #МыВместе из числа участников «Молодежки ОНФ».

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, начатую 24 февраля. Несколькими днями ранее ситуация в регионе значительно обострилась из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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