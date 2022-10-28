Участники акции «Мы вместе. Дети» отправили более 270 тыс. писем на передовую

Участники общероссийской акции «Мы вместе. Дети» отправили более 270 тыс. писем российским военным, принимающим участие в специальной военной операции (СВО) на Украине. Об этом в пятницу, 28 октября, сообщил первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко.

«Уже более 270 тыс. писем участники «Мы вместе. Дети» направили бойцам на передовую. Я знаю, что у многих ребят на передовой эти письма хранятся в нагрудном кармане. Или очень часто висят рядом со спальным местом просто как напоминание, за что сегодня ребята воюют, кого защищают», — сказал Кириенко в международном детском центре «Артек», где проходит финал конкурса «Большая перемена».

Он добавил, что в письмах к солдатам ребята говорят об уважении и любви к тем, кто защищает Родину. По его словам, более 100 тыс. писем уже доставлено на передовую.

Кроме того, с 23 октября у школьников появилась возможность записать видеообращения для военнослужащих. Для этого была создана специальная видеостудия, где каждый может сказать слова поддержки бойцам и их родным.

Ранее, 29 сентября, сообщалось, что волонтеры акции «Мы вместе» помогут семьям мобилизованных. По телефону 8 (800) 200-34-11, а также в специальных чат-ботах они могут получить помощь психологов и юристов.

Россия проводит спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее начале принято 24 февраля на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов украинских войск.

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