Добрые по воле: о чем Путин поговорил с участниками акции «Мы вместе»

Волонтеров стоит активнее вовлекать в политическую жизнь государства. Об этом Владимир Путин заявил во время встречи с участниками акции «Мы вместе», которая состоялась 4 марта. По его словам, нужно давать возможность людям разных взглядов оказаться во власти, чтобы в ходе открытой борьбы мнений находить наиболее приемлемые решения для развития страны. Кроме того, президент вновь высказался об угрозах, которые проявляются в интернет-пространстве. Сеть, по его словам, должна подчиняться не только юридическим правилам, но и моральным, чтобы не привести к разрушению общества. Государству нужно одновременно не сжимать пространство личной свободы и ограничивать доступ к вредоносной информации, заявили «Известиям» в Совфеде. Во время встречи также обсуждался процесс вакцинации, неуважительное отношение к ветеранам и поиск людей через геолокацию в телефоне.

Верный путь

Мероприятие на этот раз прошло в гибридном формате: если некоторые участники получили возможность лично пообщаться с Владимиром Путиным в Кремле, остальные присоединились к дискуссии по видеосвязи. На встрече обсуждалась прежде всего важность благотворительности во время пандемии. Так, акция «Мы вместе» смогла объединить по всей стране порядка 200 тыс. волонтеров, которые оказали помощь почти 5 млн человек.

При этом в стороне не остались и частные предприниматели: в общей сложности руку помощи протянули 10 тыс. организаций. После вспышки пандемии COVID-19, например, IT-компании обеспечивали поддержку дистанционного обучения в школах, парфюмерный бизнес безвозмездно передавал антисептики, а коммерческие организации жертвовали деньги для создания вакцины. Между тем добровольцы помогали медиками в больницах, развозили врачей к пациентам или оказывали психологическую помощь людям.

— Мы встречали там дни рождения, прямо там, выходя из красной зоны. Мы выбегали сдавать экзамены — у меня у самой был выпускной курс — и вбегали обратно в красную зону. Иногда приходилось заходить в красную зону, для того чтобы забрать волонтеров, потому что они шли на вторые и третье сутки и отказывались оттуда выходить, — эмоционально поделилась своим опытом волонтер красной зоны в ГБУЗ «Городская клиническая больница № 40» Анастасия Брайловская, проработавшая там почти 1,5 тыс. часов.

Руководитель «Молодежки ОНФ» Игорь Кастюкевич рассказал президенту, как «трудные» подростки присоединились к группам быстрого реагирования, чтобы помочь медиками в переоборудовании больницы для лечения пациентов с коронавирусом. В результате родился проект «Тренер», который заключается в наставничестве и должен направить в правильное русло жизнь молодых людей, которые «немного потерялись», пояснил он.

— То, что к вам пришли такие ребята, в этом ничего удивительного нет. Они ведь с определенным характером, я это по себе знаю, во дворе вырос. Лучше молодых людей занимать «позитивным контентом», как сейчас говорят, — отреагировал Владимир Путин.

Волонтерство развивает стрессоустойчивость, навыки работы в коллективе, способствует проявлению лидерских и организационных качеств, а также наращиванию вертикальных и горизонтальных связей, что может послужить социальным лифтом, пояснил «Известиям» проректор РТУ МИРЭА Игорь Тарасов. Помимо этого, волонтерство способствует воспитанию молодого поколения, формированию в молодежной среде культуры добровольчества, вовлечению их в строительство государства и, как следствие, укреплению национальной идентичности, добавил он.

Пагубный контент

Президент напомнил, что молодое поколение в интернете может столкнуться с массой вредоносной информации. Так, по его словам, в Сети не только призывают участвовать в несанкционированных митингах, но также, например, распространяют наркотики.

— Это использование детей в качестве предмета, это использование детей в качестве инструмента для достижения чьих-то эгоистических целей, и всегда это источник использования детей как источника получения прибыли. Как ни странно, в том числе и при подталкивании несовершеннолетних подростков к суицидам, к самоубийствам. И там тоже находят возможность на этом заработать, — заявил президент.

Учитывая тот факт, что интернет проник во все сферы жизни, он должен подчиняться не только юридическим правилам, но и моральным законами общества, иначе оно будет разрушено, уверен Владимир Путин. Государство должно одновременно и не сжимать пространство личной свободы, и ограничивать доступ к вредоносной информации, сказал «Известиям» первый зампред комитета Совфеда по социальной политике Валерий Рязанский.

— Это вопрос зрелости общества и государства. Молодежь всегда будет интересоваться тем, что происходит в сетях. Интернет — кладовка новых знаний и информационных массивов. Постепенно законодатели с помощью отдельных шагов и решений находят ответы на вопросы, как бороться с недобросовестным контентом, — отметил сенатор.

Владимир Путин также поддержал более активное участие волонтеров в политической жизни страны. По его словам, нужно давать возможность людям разных взглядов и убеждений оказаться во власти, для того чтобы в ходе открытой, честной, но не деструктивной борьбы мнений находить наиболее приемлемые решения для развития государства.

Вовлечение волонтеров в общественно-политическую деятельность — очень важная история, потому что это возможность показать открытость таких процессов, считает председатель комиссии Общественной палаты (ОП) по делам молодежи, развитию добровольчества и патриотическому воспитанию Елена Цунаева. Она напомнила, что у ОП, к примеру, есть большой опыт по организации общественного наблюдения во время голосования по поправкам в Конституцию.

— Это показывает обоюдный интерес: государство заинтересовано в наблюдателях, чтобы все было максимально открыто. С другой стороны, граждане заинтересованы в участии в этом процессе. Их волнует не сама политическая деятельность с точки зрения личного участия, но они хотели бы быть сопричастны и понимать, как это всё происходит, — рассказала она. — Опыт прошлого года показал, что это может стать инструментом снятия напряженности.

В ходе мероприятия Владимир Путин подчеркнул, что волонтерство по-прежнему очень востребовано в стране, несмотря на постепенное улучшение эпидемиологической ситуации. Говоря о борьбе с коронавирусом, президент назвал вакцинацию главным путем к победе над COVID-19, заверив граждан, что производство препаратов будет расти. При этом он признал, что в девяти регионах еще не приступили к вакцинации. Тем не менее уже более 2 млн россиян сделали прививку двумя компонентами. Примерно столько же человек сделали первый укол, уточнил он.

Глава государства уверен, что российские вакцины наиболее безопасные и эффективные в мире. Он отметил: уровень защиты пациентов при применении препарата от компании AstraZeneca составляет 63%, в то время как «Спутник V» показывает уровень эффективности в 91,6%. После использования вакцины Pfizer и вовсе сообщалось о нескольких летальных исходах, напомнил он.

— У нас, слава Богу, ни одного тяжелого случая побочного нет, у 10% может подняться температура на второй день, но уровень защиты и безопасность высокие, — сказал президент.

На мероприятии затрагивались и другие вопросы. В частности, глава государства пообещал разобраться с ситуацией, при которой пособия на детей с инвалидностью влияют на возможность получения семьями выплат на детей в возрасте от трех до семи лет.

Владимир Путин также намерен обсудить с депутатами законопроект о поиске пропавших людей по геолокации в телефоне, который до сих пор не принят парламентом. Представитель добровольческого поисково-спасательного отряда «Лиза-Алерт» Олег Леонов рассказал президенту, что такой закон сейчас находится в Госдуме — «работа по нему идет сложно, но идет». Законопроект должен позволить правоохранительным органам получать данные о местоположении мобильных телефонов пропавших людей без судебного решения.

Глава государства также коснулся лиц, которые грубо высказываются о ветеранах.

— По поводу нашего отношения к тем, кто пренебрежительно относится к нашей истории, к нашим героям, ветеранам — зубы ломать не нужно, я думаю, что они сами в бессильной злобе себе зубы переломают, в том числе о наших ветеранов, — сказал Владимир Путин.

Кроме того, он считает необходимым устранить ограничения, согласно которым улицы можно называть именами героев войны только через определенное количество лет после их смерти.