Число госпитализированных после взрыва в Нижневартовске возросло до пяти человек

Из девяти пострадавших в результате взрыва в доме Нижневартовске были госпитализированы пять человек. Об этом в воскресенье, 4 декабря, сообщает ТАСС со ссылкой на мед. работников.

Взрыв произошел в пятиэтажном жилом доме по улице Мира ранее в этот день. Предположительно, причинами происшествия стали неправильная установка газового баллона и нарушения его эксплуатации. По данным «Известий», дом не был газифицирован, а в одной из квартир обнаружен разгерметизированный баллон. Предположительно, жильцы проводили ремонтные работы.

В двух подъездах произошло частичное обрушение — с первого по третий и с первого по четвертый этаж.

В результате инцидента шесть человек погибли. По данным «Известий», 12-летний подросток числится пропавшим без вести.

Возбуждено уголовное дело по ч.3 ст. 109 УК РФ («Причинение смерти по неосторожности»).