Реклама
Прямой эфир
Мир
На индонезийском острове Ява начал извергаться крупнейший вулкан
Общество
В Москве побит рекорд атмосферного давления 1954 года
Мир
Во Франции призвали остановить поставки оружия Киеву и не усугублять кризис в ЕС
Экономика
Экономист рассказал о снижении цены на ряд товаров перед Новым годом
Происшествия
В центре Донецка зафиксировано три попадания по жилым кварталам
Наука
Капсула корабля «Шэньчжоу-14» приземлилась на севере КНР с тремя космонавтами
Экономика
Reuters узнало об отсутствии у ОПЕК+ планов менять добычу из-за потолка цен ЕС
Мир
В Иране упразднили полицию нравов и задумались над отменой хиджабов
Общество
В России подорожает часть железнодорожных билетов в 2023 году
Происшествия
Количество погибших тюленей на побережье Каспийского моря достигло 1700
Общество
В Госдуме назвали уехавших из России бизнесменов покинувшими Родину страдальцами
Происшествия
Причиной ЧП в жилом доме в Нижневартовске стал взрыв газа
Сюжет:

The Hill предрекла Западу фиаско из-за потолка цен на нефть РФ

The Hill: на Запад надвигается историческое фиаско из-за потолка цен на нефть РФ
0
Фото: ТАСС/Егор Алеев
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Потолок цен на нефть из России обернется для Запада провалом. Об этом 3 декабря написал журналист Питер Доран в материале для издания The Hill.

Потолок нефтяной: чем может обернуться введение лимита цен на сырье из России
И почему эта мера не так болезненна, как хотелось бы Евросоюзу

«Потолок цен на российскую нефть имеет все признаки надвигающегося исторического фиаско. Сейчас на мировом энергетическом рынке фактически не осталось свободной нефти. Поэтому велик риск того, что после введения ограничений цены на нефть взлетят», — сказано в статье.

По словам Дорана, еще летом США и их союзники считали такую меру «элегантным решением» проблемы по снижению доходов России, однако с тех пор ситуация изменилась. Автор пояснил, что потолок цен в $60 за баррель выгоден Москве, так как стоимость добычи российской нефти составляет от $20 до $40.

Страны G7 и Австралия договорились о предельной цене на российскую нефть в $60 за баррель 2 декабря. Новая политика вступит в силу 5 декабря. В тот же день страны — члены Евросоюза достигли договоренности относительно предельной цены на российский энергоресурс.

В тот же день официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Москва не приемлет потолка цен на российскую нефть. Как будет организована работа, будет сообщено позднее, после анализа ситуации.

В октябре президент РФ Владимир Путин заявил, что Москва не будет действовать вопреки здравому смыслу и поставлять энергоресурсы странам по установленным ими ценам. Глава государства также напомнил об отсутствии гарантий, что практика ценового потолка не будет распространена на другие отрасли и станет применяться не только против России.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022