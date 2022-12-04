The Hill предрекла Западу фиаско из-за потолка цен на нефть РФ

Потолок цен на нефть из России обернется для Запада провалом. Об этом 3 декабря написал журналист Питер Доран в материале для издания The Hill.

«Потолок цен на российскую нефть имеет все признаки надвигающегося исторического фиаско. Сейчас на мировом энергетическом рынке фактически не осталось свободной нефти. Поэтому велик риск того, что после введения ограничений цены на нефть взлетят», — сказано в статье.

По словам Дорана, еще летом США и их союзники считали такую меру «элегантным решением» проблемы по снижению доходов России, однако с тех пор ситуация изменилась. Автор пояснил, что потолок цен в $60 за баррель выгоден Москве, так как стоимость добычи российской нефти составляет от $20 до $40.

Страны G7 и Австралия договорились о предельной цене на российскую нефть в $60 за баррель 2 декабря. Новая политика вступит в силу 5 декабря. В тот же день страны — члены Евросоюза достигли договоренности относительно предельной цены на российский энергоресурс.

В тот же день официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что Москва не приемлет потолка цен на российскую нефть. Как будет организована работа, будет сообщено позднее, после анализа ситуации.

В октябре президент РФ Владимир Путин заявил, что Москва не будет действовать вопреки здравому смыслу и поставлять энергоресурсы странам по установленным ими ценам. Глава государства также напомнил об отсутствии гарантий, что практика ценового потолка не будет распространена на другие отрасли и станет применяться не только против России.