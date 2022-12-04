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Евродепутаты призвали к «ядерному варианту» в отношении США

Евродепутаты Фербер и Ланге призвали к жесткому курсу к США из-за закона о снижении инфляции
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Фото: Global Look Press/Philipp von Ditfurth
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Евродепутаты Маркус Фербер и Бернд Ланге призвали к жесткому курсу Европы в отношении США из-за подписанного президентом Джо Байденом закона о снижении инфляции (IRA). Об этом 3 декабря сообщила газета Berliner Morgenpost.

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Представитель по экономическим вопросам крупнейшей в ЕП Европейской народной партии Фербер в беседе с изданием поддержал «жесткий курс» в отношении Вашингтона. По его мнению, в случае отсутствия прогресса по спорному закону со стороны Вашингтона Еврокомиссия должна будет «выложить на стол все инструменты для пыток» и подумать об активизации мер по защите торговли и производства.

«Это, безусловно, было бы ядерным вариантом, и в нынешней ситуации это совершенно нежелательно», — сказал он.

По мнению политика, принятый в США закон грозит еще большим ухудшением и без того непростой экономической ситуации в Европе.

Глава комитета по торговле Европарламента Бернд Ланге потребовал от властей Евросоюза как можно быстрее подать иск против США во Всемирную торговую организацию (ВТО).

Он выразил уверенность, что действия США явно несовместимы с правилами ВТО.

Как отмечают авторы статьи, Брюссель и Вашингтон идут к серьезному торгово-экономическому конфликту, так как американский закон представляет миллиардную помощь американским производителям и бизнесменам, открывающим производство в США.

В частности, заявление производителя электромобилей Tesla о том, что он пересматривает планы по строительству завода по производству аккумуляторов в Грюнхайде в Бранденбурге (ФРГ) из-за новых субсидий США, не только воспринимается в Берлине как тревожный сигнал, а вызывает страх перед «деиндустриализацией» Европы.

1 декабря глава МИД России Сергей Лавров на пресс-конференции по проблематике европейской безопасности указал, что США стремятся жить за счет других, они будут наживаться на экономическом и энергетическом кризисе в Европе. Министр отметил, что Европа «побежала» за США в их устремлении использовать ситуацию на Украине против России.

Днем ранее газета The Wall Street Journal написала, что президент Франции Эммануэль Макрон и ряд других европейских лидеров недовольны политикой США, которая усугубляет экономическое положение и энергокризис стран ЕС. Европейские чиновники всё чаще выражают недовольство из-за растущей зависимости от Вашингтона в вопросах безопасности и экономической стабильности.

В свою очередь глава евродипломатии Жозеп Боррель 24 ноября призвал Вашингтон отреагировать на опасения европейцев в связи с высокими ценами на американский газ и актом правительства США о борьбе с инфляцией, который ставит производителей Евросоюза (ЕС) в невыгодное положение на мировом рынке, а также нарушает правила торговли.

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