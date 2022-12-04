Бывший работник лаборатории Уханя рассказал о создании возбудителя COVID-19

Коронавирус SARS-CoV-2, который вызывает заболевание COVID-19, был генетически модифицирован и просочился из лаборатории. Об этом сообщил бывший вице-президент EcoHealth Alliance Эндрю Хафф, который утверждает, что «тесно сотрудничал» с лабораторией Уханя.

Он написал книгу «Правда об Ухане», копия которой оказалась в распоряжении The Sun. Там сообщается, что пандемия была результатом финансирования правительством США опасной генной инженерии коронавирусов в Китае.

По его словам, «иностранные лаборатории не имели адекватных мер контроля для обеспечения надлежащей биобезопасности, биозащиты и управления рисками, что в конечном итоге привело к утечке».

Отмечается, что альянс EcoHealth более десяти лет изучал различные коронавирусы у летучих мышей при финансовой поддержке Национального института здравоохранения и установил тесные рабочие связи с лабораторией в Ухане. Хафф занимал должность вице-президента компании с 2015 года. Он работал над секретной частью исследовательской программы в качестве ученого правительства США.

По его мнению, США использовали проект для оценки возможностей биологического оружия.

«Я был в ужасе от того, что увидел. Мы просто передавали им [китайским инженерам] технологию биологического оружия. Шокирующей частью всего этого является то, как правительство США солгало всем нам», — рассказал он.

Отмечается, что проект якобы разрабатывался как способ предупреждать пандемии. Планировалось, что он будет обнаруживать и находить зоонозные вирусы с пандемическим потенциалом. Однако созданный вирус никогда, по словам Хаффа, не встречался в природе. Кроме того, ученые превратили его изначальную версию в более мощный патоген.

В апреле издание Vanity Fair опубликовало материалы, согласно которым власти США финансировали исследования по искусственному созданию нового коронавируса в Ухане, а после начала пандемии уничтожили все свидетельства своей деятельности.

В октябре прошлого года Национальная разведка США опубликовала доклад, в котором говорится, что SARS-CoV-2 не был создан в качестве биологического оружия. В документе также указано, что официальные лица Китая не знали о вирусе до возникновения первоначальной вспышки COVID-19.

В конце марта 2021 года ВОЗ опубликовала доклад по итогам поездки в январе в Китай для изучения COVID-19. Отмечалось, что специалисты не пришли к однозначному выводу о происхождении коронавируса. Согласно итоговому документу, наиболее вероятной считается передача вируса между животными, а потом человеку, наименее вероятным — возникновение SARS-CoV-2 в лабораторных условиях. Тогда же исследователи не рекомендовали изучать гипотезу об утечке вируса из лаборатории.

Однако в том же месяце в комитете палаты представителей США по разведке сообщили о «косвенных доказательствах» сведений о том, что утечка нового типа коронавируса SARS-CoV-2 произошла из Уханьского института вирусологии.