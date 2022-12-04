В Латвии перестали предлагать медицинскую помощь на русском языке

Русскоязычные жители Латвии остались без медицинской помощи. Об этом стало известно 4 декабря.

По данным «Известий», вызвать врача или попросить консультацию по телефону на русском языке, на котором говорит почти треть населения, больше невозможно.

При звонке автоответчик предлагает выбрать только государственный латышский или украинский язык.

Правозащитники отмечают, что теперь пенсионеры, которые всю жизнь говорили по-русски и не смогли выучить латышский, оказались в смертельной опасности. Фактически им просто отказывают в помощи.

1 декабря стало известно, что в Латвии оспорят новое миграционное законодательство, по которому 28 тыс. россиян могут лишиться постоянного вида на жительство (ПМЖ), если не сдадут экзамен на знание латышского.

Ранее, в августе, стало известно, что власти Латвии разрабатывают закон об ограничении использования русского языка на работе и в общественных местах. Министр юстиции страны Янис Борданс не исключил, что русский язык также будет исключен в телефонных и банковских сообщениях.

В этом же месяце президент Латвии Эгилс Левитс призвал изолировать русскоязычных жителей республики, которые не поддерживают антироссийский курс Риги. При этом около 40% населения Латвии — русскоязычные. В настоящее время в стране один государственный язык — латышский, а русский язык имеет статус иностранного.

29 августа министр образования, науки и спорта Литвы Юргита Шюгждинене сообщила, что учебные заведения в стране могут отказаться от преподавания русского языка как второго иностранного.

7 октября официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что поправки сейма Латвии в закон «Об образовании», согласно которым всё преподавание в школах в стране будет переведено на латышский язык, являются вопиющей дискриминацией и означают, что русскоязычные дети в Латвии окончательно лишатся возможности получать знания на родном языке.