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FT заявила о закупке Россией танкеров для поставок нефти

Financial Times: более 100 танкеров закуплено для перевозки российской нефти
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Фото: ТАСС/Юрий Смитюк
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Более 100 танкеров было закуплено для перевозки российской нефти в Индию, Китай и Турцию вопреки санкциям Евросоюза (ЕС). Об этом в субботу, 3 декабря, пишет газета Financial Times, ссылаясь на экспертов рынка.

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«Россия формирует «теневой флот» танкеров, чтобы ослабить нефтяные санкции», — отмечается в статье издания.

Авторы материала утверждают, что для этих целей было закуплено до 109 танкеров. При этом в реестрах выросло число неназванных или новых покупателей. Как отмечается, этим танкерам от 12 до 15 лет, их планировали списать в ближайшие несколько лет. Об этом заявил изданию руководитель отдела исследований Braemar Ануп Сингх.

По его словам, с данными покупателями брокеры не знакомы. Он предполагает, что эти танкеры могут быть предназначены для России. Похожее мнение высказали и в Гарвардском центре Дэвиса. По словам эксперта по российской нефти Крейга Кеннеди, все приобретенные суда через некоторое время уже находились в России.

Кеннеди добавил, что дефицит нефти может начаться к февралю 2023 года, так как в это время санкции распространятся на нефтепродукты из сырья российского производства. В этом случае, по его мнению, России придется купить куда больше морских судов, чтобы сохранить прежние объемы поставок.

1 декабря стало известно, что стоимость фрахта судов для доставки российской нефти начала резко расти в цене, так как всё больше владельцев танкеров отказываются производить перевозки перед вступлением в силу новых санкций ЕС. Поясняется, что компании, которые готовы грузить российскую нефть, стремятся взимать за это большую плату, так как для них велики риски при осуществлении перевозки.

Эксперты отмечают, что на повышение ставок повлияло несколько факторов. Ключевые из них — это сокращение доступных судов, а также переориентация морских поставок с традиционного европейского рынка сбыта на азиатский.

2 декабря страны G7 и Австралии договорились о предельной цене на российскую нефть в $60 за баррель. Новая политика вступит в силу 5 декабря. В тот же день страны — члены Евросоюза достигли договоренности относительно предельной цены на российский энергоресурс. Блок остановился на отметке в $60, несмотря на то что страны Балтии и Польша настаивали на показателе в $30.

3 декабря заместитель генерального директора Института национальной энергетики Александр Фролов рассказал в беседе с «Известиями» о том, как введение потолка цен на российскую нефть отразится на мировом рынке. По словам специалиста, принятая мера даст ЕС возможность внести изменения в санкции и позволить своим компаниям перевозить российскую нефть, в случае если Россия, конечно, согласится ее продавать по установленной цене.

Еще в октябре президент РФ Владимир Путин заявил, что Москва не будет действовать вопреки здравому смыслу и поставлять энергоресурсы странам по установленным ими ценам. Глава государства также напомнил об отсутствии гарантий, что практика «ценового потолка» не будет распространена на другие отрасли и станет применяться не только против России.

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