В Москве и области объявили «оранжевый» уровень погодной опасности из-за мороза

Гидрометцентр объявил в Москве и Московской области «оранжевый», предпоследний уровень погодной опасности из-за морозов. Об этом в субботу, 3 декабря, свидетельствуют данные прогностической карты на сайте учреждения.

Сообщается, что местами температура воздуха будет аномально низкой — ниже климатической нормы на 7–10 градусов.

Согласно данным Гидрометцентра, в ночь на воскресенье столбик термометра опустится до –14 градусов, в ночь на понедельник температура упадет до –15.

2 декабря сообщалось, что в Москве в воскресенье может быть побит рекорд атмосферного давления 68-летней давности. Давление составит 768 мм ртутного столба. В понедельник барометры покажут 767 мм ртутного столба, что также выше рекорда, который для 5 декабря составляет 764,3 мм ртутного столба и принадлежит 2001 году.

1 декабря научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд предупредил об усилении морозов на следующей неделе в столице и по области. Так, с понедельника, 5 декабря, в регион придут морозы до –11 градусов — это уже по-настоящему январская погода, заметил синоптик. В связи с этим в Московской области повысят температуру в системе отопления.