В Москве атмосферное давление может побить рекорд 1954 года

Рекорд атмосферного давления 68-летней давности может быть побит в Москве в воскресенье. Об этом ведущий сотрудник центра погоды «Фобос» Михаил Леус написал в своем Telegram-канале в пятницу, 2 декабря.

«В воскресенье и понедельник в столице возможно обновление суточных рекордов высокого атмосферного давления. По нашим прогнозам, в воскресенье давление составит 768 мм ртутного столба, что выше рекорда этого дня, который установлен 4 декабря 1954 года и составляет 766,8 мм ртутного столба», — предупредил Леус.

Он добавил, что в понедельник барометры покажут 767 мм ртутного столба, что также выше рекорда, который для 5 декабря составляет 764,3 мм ртутного столба и принадлежит 2001 году, сообщается на сайте kp.ru.

Синоптик отметил, что ухудшение качества столичного воздуха станет побочным фактором высокого давления и антициклональной погоды, передает агентство городских новостей «Москва».

«В условиях штилевых ветров и низких температур, а также при наличии приземных инверсий и нисходящих воздушных потоков в атмосфере сформируются условия, препятствующие рассеиванию вредных выбросов», — рассказал Леус, добавив что это будет особенно заметно в утренние и вечерние часы.

«А улучшится качество воздуха лишь во второй половине новой недели, когда североатлантический циклон разрушит инверсию, усилит ветер и очистит воздух снегопадами», — подчеркнул он.

Атмосферное давление в Москве начнет снижаться со среды, пишет «Москва 24».

Ранее в этот день синоптик, эколог, климатолог Александр Шувалов сообщил «Известиям», что холодная и морозная погода продержится в Москве еще не меньше недели, при этом в этот период в регионе не будет осадков.

По словам специалиста, начиная с понедельника ночные температуры в Москве опустятся до –15 градусов, а днем столбики термометров прогнозируются на уровне около –10 градусов.

Накануне научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд спрогнозировал усиление морозов в Москве на следующей неделе. По словам синоптика, ожидается погода «уже по-настоящему январская». Специалист уточнил, что похолодание связано с ростом влияния антициклона.