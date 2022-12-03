Политолог назвал условие прекращения поставок западного оружия для нужд ВСУ

США перестанут поставлять оружие для нужд Вооруженных сил Украины (ВСУ) в том случае, если риски перевесят потенциальную выгоду, заявил 3 декабря политолог Юрий Светов в беседе с «Известиями».

Как считает эксперт, внешняя политика США строится по принципу соотношения затрат и прибыли. В качестве примера он отметил, что в ходе вывода войск из Афганистана армия США предпочла бросить оружие, так как вывозить его было бы дороже для бюджета.

«Сейчас пока звучат слова, что та прокси-война, которая идет на Украине, американцам выгодна. Они на нее потратили 60 млрд — это меньше чем 10% от годового военного бюджета США, но получили от этого результаты по ослаблению России, как они считают, достаточно большие. Плюс проведено испытание различных типов оружия в боевой обстановке, обкатаны консультанты, офицеры, система связи проверена. Это всё приносило доход», — отметил он.

Светов добавил, что в данный момент Вашингтон проводит оценку того, есть ли смысл продолжать спонсирование Киева и может ли это привести к получению какой-либо выгоды.

«Сейчас начинают считать, продолжать или нет. <…> Я не думаю, что этот процесс остановится так быстро, но возможно, что в течение 2023 года какого-то рода замедление будет происходить. Но ключевой вопрос — это наша способность перемалывать их технику», — резюмировал он.

Политолог также напомнил о словах генсека НАТО Йенса Столтенберга о том, что альянс должен не допустить победы России. Светов отметил, что, следовательно, только победа РФ остановит НАТО и вынудит переключить свое внимание на Китай.

Ранее, 1 декабря, власти США заключили с ведущей оборонной корпорацией Raytheon контракт на приобретение передвижных зенитных ракетных комплексов (ЗРК) NASAMS для Украины, стоимость которого составила $1,2 млрд.

До этого, 16 ноября, министр обороны Ллойд Остин в ходе выступления в Пентагоне на очередном заседании созданной странами Запада группы, координирующей поставки оружия Киеву, призвал страны Запада прилагать больше усилий, чтобы удовлетворить потребности Украины в средствах противовоздушной обороны (ПВО), которые защищают энергетическую инфраструктуру страны.

Ранее, 10 ноября, Пентагон объявил, что США выделили новый пакет военной помощи Украине на $400 млн.

Страны Запада увеличили поставки вооружения Украине на фоне проводимой РФ спецоперации по защите Донбасса. Решение о начале ее проведения было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».