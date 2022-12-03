В США назвали условия для прекращения поставок оружия Украине

Вашингтон может отказаться от поставок оружия Киеву, если поймет, что риски эскалации конфликта перевешивают его интересы. Таким мнением поделился автор журнала The American Conservative Патрик Бьюкенен в статье, опубликованной 3 декабря.

По его мнению, последние месяцы украинского конфликта показали наличие в США большого количества «горячих голов», готовых без учета последствий идти на конфликт с ядерной державой. Особенно тенденция проявилась после инцидента с ракетами в Польше, отметил он.

«Для нас самая большая ставка в этом конфликте не в том, кто будет контролировать Луганск, Донецк или Херсон, а в том, чтобы мы не были втянуты в военный конфликт вплоть до ядерной войны», — предупредил он.

Бьюкенен подчеркнул, что в декабре демократы намерены одобрить просьбу президента США Джо Байдена о выделении еще $38 млрд для Киева и его армии.

Однако Бьюкенен выразил надежду, что Белый дом сосредоточится на интересах собственной страны и начнет тщательнее рассчитывать действия по отношению к Украине. По его мнению, великие страны не должны идти на поводу у меньших в случае отсутствия собственных жизненно важных интересов.

«Позиция США в этой войне заключается в начале мирных переговоров по окончанию боевых действий, при этом основным голосов остается мнение Киева. Но американцы, чья поддержка Украины была незаменима, также должны иметь право голоса, когда конфликт закончится», — добавил он.

Ранее, 30 ноября, госсекретарь США Энтони Блинкен заявил о том, что поддержка Киева со стороны Запада — единственный способ обеспечить урегулирование ситуации на Украине. Кроме того, отметил Блинкен, такая политика поможет дать Украине сильную сторону в переговорах с Россией. Если же Москва не завершит спецоперацию, то поддержка Киева станет «единственным путем к справедливому и прочному миру», резюмировал госсекретарь.

В тот же день официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила о том, что итоги встречи глав МИД стран НАТО в Бухаресте свидетельствуют о незаинтересованности альянса в дипломатическом решении ситуации на Украине.

Днем ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс признает стремление Украины присоединится к объединению, но главным приоритетом для него является военная поддержка Киева.

10 ноября глава пресс-службы Госдепартамента США Нед Прайс заявил, что Вашингтон ждет от Москвы сигналов о готовности к переговорам по Украине. Между тем бывший советник министра обороны США полковник Дуглас Макгрегор подчеркнул, что американские и украинские власти договорились создать видимость желания Киева вступить в мирные переговоры с Россией.

При этом 8 ноября президент Украины Владимир Зеленский назвал условия для начала переговоров между Киевом и Москвой. По его словам, Россия должна «восстановить территориальную целостность Украины», возместить убытки, наказать «военных преступников» и дать гарантии, что произошедшее не повторится.

24 февраля РФ начала спецоперацию по защите Донбасса, против которого Киев ведет военные действия с 2014 года.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».