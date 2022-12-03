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В США назвали условия для прекращения поставок оружия Украине

TAC: поставки оружия США Украине прекратятся, если риски эскалации превысят интересы Вашингтона
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Фото: Global Look Press/Senior Airman Faith Schaefer
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Вашингтон может отказаться от поставок оружия Киеву, если поймет, что риски эскалации конфликта перевешивают его интересы. Таким мнением поделился автор журнала The American Conservative Патрик Бьюкенен в статье, опубликованной 3 декабря.

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По его мнению, последние месяцы украинского конфликта показали наличие в США большого количества «горячих голов», готовых без учета последствий идти на конфликт с ядерной державой. Особенно тенденция проявилась после инцидента с ракетами в Польше, отметил он.

«Для нас самая большая ставка в этом конфликте не в том, кто будет контролировать Луганск, Донецк или Херсон, а в том, чтобы мы не были втянуты в военный конфликт вплоть до ядерной войны», — предупредил он.

Бьюкенен подчеркнул, что в декабре демократы намерены одобрить просьбу президента США Джо Байдена о выделении еще $38 млрд для Киева и его армии.

Однако Бьюкенен выразил надежду, что Белый дом сосредоточится на интересах собственной страны и начнет тщательнее рассчитывать действия по отношению к Украине. По его мнению, великие страны не должны идти на поводу у меньших в случае отсутствия собственных жизненно важных интересов.

«Позиция США в этой войне заключается в начале мирных переговоров по окончанию боевых действий, при этом основным голосов остается мнение Киева. Но американцы, чья поддержка Украины была незаменима, также должны иметь право голоса, когда конфликт закончится», — добавил он.

Ранее, 30 ноября, госсекретарь США Энтони Блинкен заявил о том, что поддержка Киева со стороны Запада — единственный способ обеспечить урегулирование ситуации на Украине. Кроме того, отметил Блинкен, такая политика поможет дать Украине сильную сторону в переговорах с Россией. Если же Москва не завершит спецоперацию, то поддержка Киева станет «единственным путем к справедливому и прочному миру», резюмировал госсекретарь.

В тот же день официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила о том, что итоги встречи глав МИД стран НАТО в Бухаресте свидетельствуют о незаинтересованности альянса в дипломатическом решении ситуации на Украине.

Днем ранее генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что альянс признает стремление Украины присоединится к объединению, но главным приоритетом для него является военная поддержка Киева.

10 ноября глава пресс-службы Госдепартамента США Нед Прайс заявил, что Вашингтон ждет от Москвы сигналов о готовности к переговорам по Украине. Между тем бывший советник министра обороны США полковник Дуглас Макгрегор подчеркнул, что американские и украинские власти договорились создать видимость желания Киева вступить в мирные переговоры с Россией.

При этом 8 ноября президент Украины Владимир Зеленский назвал условия для начала переговоров между Киевом и Москвой. По его словам, Россия должна «восстановить территориальную целостность Украины», возместить убытки, наказать «военных преступников» и дать гарантии, что произошедшее не повторится.

24 февраля РФ начала спецоперацию по защите Донбасса, против которого Киев ведет военные действия с 2014 года.

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