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Поезд с военной техникой НАТО сошел с рельсов в Греции

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Фото: tovima.gr
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Поезд с военной техникой для нужд НАТО сошел с рельсов неподалеку от порта Александруполис на севере Греции. Об этом сообщает портал To Vima 3 декабря.

Инцидент произошел накануне в районе Французского вокзала. Груз, предположительно, предназначался балканским и балтийским странам и состоял из танков, бронемашин и контейнеров. Техника была выгружена в порту Эврос транспортным кораблем Endurance по поручению американских военных.

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По предварительным данным, инцидент произошел из-за проблем с одним из вагонов, в котором находились американские солдаты, «ответственные за перевозку военной техники».

На место были направлены краны и прочая техника, а также сотрудники полиции.

По некоторым данным, порт Александруполис используется американцами и странами НАТО для поставок оружия на Украину.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, объявленной президентом России Владимиром Путиным 24 февраля на фоне обострения ситуации из-за обстрелов украинских войск.

При этом, как писала газета Politico 23 ноября, из-за продолжающихся поставок на Украину запасы самих стран Запада стремительно сокращаются, а оборонная промышленность в Европе еще не успела нарастить мощность и нанять новых работников.

21 ноября газета The Washington Post со ссылкой на военного чиновника из НАТО сообщила, что в США и ЕС задумались о риске остаться без оружия из-за поставок Украине. По словам источника издания, западные страны передали огромное количество оружия и техники Киеву и решение проблемы с дефицитом запасов военной техники требует долгосрочных и стратегических действий.

В Госдуме же отмечали, что военные резервы стран — членов НАТО истощены, а попытки мобилизовать промышленность в этой сфере предпринимаются с трудом.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

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