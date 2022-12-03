Источник сообщил о прибытии польского спецназа в Днепропетровскую область

Отряд, состоящий из сотрудников польских спецслужб и спецназа, подчиняющихся НАТО, прибыл в Днепропетровскую область для поиска жителей, которые помогают России. Об этом в субботу, 3 декабря, рассказало «РИА Новости» со ссылкой на сотрудника российских силовых структур.

«По сведениям, полученным от наших источников в ВСУ, в город Марганец прибыло подразделение, состоящее из военнослужащих специальных служб и подразделений специального назначения Польши, переодетых в украинскую форму. Основная задача у них — проведение фильтрации и зачистки лиц, оказывающих, как они говорят, «пособническую помощь России», — рассказал собеседник агентства.

29 ноября офицер второго корпуса Народной милиции ЛНР Андрей Марочко сообщил о крупных потерях среди воюющих за ВСУ польских наемников.

Ранее, 15 ноября, стало известно об уничтожении группы польских наемников под Купянском, которые участвовали в спецоперации на стороне украинских вооруженных формирований.

11 ноября председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов сообщил, что на Запорожском направлении воюют более 5 тыс. польских наемников.

В начале ноября в Минобороны РФ сообщили, что российские разведчики уничтожили отряд польских наемников. Военные захватили оружие иностранного производства в качестве трофеев.

Специальная военная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение о ее проведении было принято на фоне обострения обстановки в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».