Украинские власти сосредоточили на запорожском направлении более 5 тыс. наемников из Польши. Об этом 11 ноября сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

«На запорожской линии фронта киевский режим скопил большое количество наемников. По нашим оценкам, только польских наемников насчитывается свыше 5 тыс.», ― цитирует Рогова агентство «РИА Новости».

По его словам, среди наемников на стороне Вооруженных сил Украины (ВСУ) есть выходцы из 34 стран, а также представители международных террористических группировок, в частности «Джебхат ан-Нусра» и ДАИШ (террористические организации, запрещены в РФ).

Ранее, 9 ноября, глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров заявил, что ВСУ растратили почти весь свой потенциал, и поэтому им приходится компенсировать это пополнением рядов наемников.

В этот же день Рогов заявил, что не менее 300 бойцов ВСУ после обучения военнослужащими Великобритании прибыли в Запорожье, чтобы предпринять новые попытки захватить местную АЭС.

До этого, 6 ноября, Герой России, ветеран военной разведки Рустем Клупов рассказал, что на некоторых направлениях численность иностранцев в рядах украинской армии достигает 70%. Причина тому ― практически исчерпанный военный ресурс Украины.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее проведении принято 24 февраля на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов украинских войск.

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