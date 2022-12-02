«Вкусно — и точка» полностью восстановила долю McDonald’s на рынке в РФ

Сеть предприятий быстрого питания «Вкусно — и точка» полностью восстановила долю, которую занимал McDonald’s на российском рынке. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе компании в пятницу, 2 декабря.

Там добавили, что оборот компании в ноябре превысит показатели 2021 года.

«На данный момент «Вкусно — и точка» полностью восстановила долю ушедшего бренда, а по итогам ноября обороты компании превысили обороты предшественника по сравнению с показателями ноября 2021 года», — отметили в пресс-службе.

28 ноября сообщалось, что бывшая франчайзи McDonald’s — компания «Развитие РОСТ» — с девятью точками на вокзалах и в аэропортах Москвы и Санкт-Петербурга начнет работать с 1 декабря под брендом «Вкусно — и точка». Отмечалось, что процесс перехода пройдет по тем же правилам и процедурам, по которым был реализован и с другими франчайзи. Известно, что «Вкусно — и точка» подписала с «Развитие РОСТ» договор коммерческой концессии.

11 ноября стало известно, что сеть «Вкусно — и точка» выходит на белорусский рынок и подписывает договор франшизы с компанией «КСБ Виктори Рестораны», являющейся представителем McDonald's в республике.

McDonald's объявил о приостановке работы в России 14 марта. Тогда решение объясняли возникшими «операционными, техническими и логистическими сложностями» на фоне начавшейся российской спецоперации по защите Донбасса.

Позже, 19 мая, стало известно, что ресторанный бизнес уйдет в руки сибирскому партнеру компании Александру Говору. Бизнесмен работает с сетью ресторанов почти 10 лет.

Логотипом «Вкусно — и точка» стали две палочки желтого цвета, символизирующие картошку фри, и желто-оранжевый круг, представляющий собой бургер.