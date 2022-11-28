Экс-франчайзи McDonald's на вокзалах РФ откроются под брендом «Вкусно — и точка»

Бывшая франчайзи McDonald’s — компания «Развитие РОСТ» — с девятью точками на вокзалах и в аэропортах Москвы и Санкт-Петербурга будет работать с 1 декабря под брендом «Вкусно — и точка». Об этом сообщили 28 ноября в пресс-службе компании.

«С 1 декабря 2022 года откроются шесть предприятий, еще два начнут работу под новым брендом после обновления декора, и еще одно — после открытия терминала Д аэропорта Шереметьево», — говорится в сообщении.

Отмечается, что процесс перехода пройдет по тем же правилам и процедурам, по которым был реализован и с другими франчайзи. Известно, что «Вкусно — и точка» подписала с «Развитие РОСТ» договор коммерческой концессии.

11 ноября стало известно, что сеть «Вкусно — и точка» выходит на белорусский рынок и подписывает договор франшизы с компанией «КСБ Виктори Рестораны», являющейся представителем McDonald's в республике.

McDonald's объявил о приостановке работы в России 14 марта. Тогда решение объясняли возникшими «операционными, техническими и логистическими сложностями» на фоне начавшейся российской спецоперации по защите Донбасса. Позже, 19 мая, стало известно, что ресторанный бизнес уйдет в руки сибирскому партнеру компании Александру Говору. Бизнесмен работает с сетью ресторанов почти 10 лет.

Логотипом «Вкусно — и точка» стали две палочки желтого цвета, символизирующие картошку фри, и желто-оранжевый круг, представляющий собой бургер.