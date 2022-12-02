В ГД ответили на слова премьера Японии о перспективах заключения мирного договора

Первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа 2 декабря прокомментировал в беседе с «Известиями» заявление главы правительства Японии Фумио Кисиды о том, что в нынешней ситуации нет условий для обсуждения перспектив заключения мирного договора с Россией.

«Мы с 1945 года ждем, когда наступит такая ситуация, она у японцев до сих не наступает. Я думаю, что это очередной предлог для того, чтобы не найти возможность обсуждения и подписания этого договора», — сказал Чепа.

В октябре официальный представитель Кремля Дмитрий Песков заявил о невозможности вести с Японией мирные переговоры в сложившихся условиях. Он отметил, что государство приняло позицию недружественной страны.

В сентябре Москва решила прекратить действие соглашений с Японией о процедуре взаимных поездок и организации облегченного посещения островов Кунашир, Итуруп и Малой Курильской гряды японскими гражданами, жившими ранее на этих островах, и членами их семей. Документ действовал с 1999 года.

На следующий день Япония выразила протест в связи с выходом России из соглашения об облегченном посещении Курил. Как заявил генеральный секретарь кабинета министров Хирокадзу Мацуно, японская сторона считает это неправомерным и неприемлемым.

По итогам Второй мировой войны РФ и Япония так и не подписали мирный договор. Основной загвоздкой в достижении договоренностей являются притязания Токио на Южные Курилы. Япония до сих пор называет острова Кунашир, Итуруп и ряд территорий Малой Курильской гряды своими северными территориями, хотя по итогам Второй мировой войны они перешли СССР.