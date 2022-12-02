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Названа причина роста цен на газ в Европе

Эксперт Мейнхард: основная причина роста цен на газ в Европе — начало зимнего периода
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Фото: Global Look Press/Victor Lisitsyn
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Основной причиной текущего роста цен на газ в Евросоюзе (ЕС) является начало зимнего периода, ведущего к ожидаемому падению температуры, а также отсутствие генерации электроэнергии от ветряных мельниц на фоне отсутствия ветра. Об этом рассказал «Известиям» 2 декабря руководитель аналитического управления по глобальным рынкам ИК Fontvielle Артур Мейнхард.

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«Текущая температура в ЕС находится пока что в комфортном для этого времени года диапазоне от 0 до +5 градусов, однако в последующем ожидается ее падение, т.к. с территории РФ приближается арктический антициклон», — отметил эксперт.

По словам аналитика, в отсутствие ветра генерирующие электроэнергию ветряные мельницы остановились. В этой связи у стран Евросоюза не остается иного выбора, как начать забор газа из своих подземных хранилищ газа (ПХГ), добавил он.

«С учетом той ситуации, в которой оказались страны ЕС после начала СВО (специальной военной операции по защите Донбасса. — Ред.), поддержание заполняемости ПХГ на высоком уровне является первичным вопросом безопасности. В связи с этим рынок ожидает возвращение европейских покупателей», — заключил Мейнхард.

Накануне сообщалось, что биржевые цены на газ в Европе превысили $1,7 тыс. за 1 тыс. куб. м впервые с 13 октября. При этом еще 30 ноября стоимость январских фьючерсов по индексу TTF по состоянию на 17:56 мск составляла $1598,4.

28 ноября гендиректор по энергетике Европейской комиссии Дитте Юль Йоргенсен заявила, что зимой 2023–2024 годов ЕС ждут большие трудности, чем в ближайшие месяцы.Она уточнила, что такие ожидания прогнозируются на основе сохраняющегося дисбаланса на глобальных финансовых рынках, в том числе рынке газа.

Ранее западные государства решили снизить зависимость от российских энергоресурсов в качестве меры давления на РФ на фоне спецоперации по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. Российский лидер 13 апреля заявил, что отказ ряда стран от нормального сотрудничества с РФ нанес удар по экономикам этих государств.

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