На аукционе в Германии была обнаружена украденная картина Кандинского

На аукционе в Германии была обнаружена украденная из Польши картина Василия Кандинского «Композиция». Акварель хранилась в Национальном музее в Варшаве до 1984 года, передает телеканал «Известия». Ее украли с выставки «Концепции пространства в современном искусстве». На обороте полотна до сих пор сохранилась печать музея. И хотя Польское ведомство попросило вернуть картину, аукционный дом «Grisebach» намерен продать полотно вопреки просьбам.

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