Минфин ФРГ отказал минобороны в запросе на восстановление запасов боеприпасов

Министр финансов Германии Кристиан Линднер отказал главе минобороны страны Кристине Ламбрехт в просьбе предоставить средства на восстановление запасов боеприпасов. Об этом 1 декабря сообщила газета Politico.

В материале указывается, что сначала Ламбрехт направила письмо с просьбой к министру финансов, где попросила «немедленно» выделить деньги. Однако 1 декабря Линднер отклонил запрос.

По утверждению Politico, текст письма выдержан в циничном тоне, Линднер в нем указывает на то, что за последние несколько месяцев Ламбрехт ни разу не упоминала о необходимости закупки дополнительных боеприпасов.

Резюмируя, министр добавил, что, по его информации, дефицит вооружений в ведомстве происходит не из-за отсутствия государственных денег, а из-за проблем с оформляемыми Ламбрехт запросами и заказами.

Накануне канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что вооруженные силы страны испытывают дефицит боеприпасов. По его словам, Ламбрехт «очень заинтересована в устранении этого пробела».

28 ноября представитель немецкого кабинета министров Штеффен Хебештрайт заявил правительству ФРГ, что стране не хватает боеприпасов на фоне поставок вооружения на Украину и проблем с распределением бюджета. В перспективе власти хотят потратить €20 млрд из бюджета на восполнение дефицита.

23 ноября Ламбрехт отмечала приближение страны к границам поставок вооружений. По ее словам, Германия вынуждена отклонять просьбы некоторых стран об оказании новой военной помощи. Однако она заявила, что ФРГ будет продолжать поддерживать Украину.