Реклама
Прямой эфир
Общество
Станцию «Рижская» БКЛ украсили 16 светящимися арками-порталами
Мир
Украина запретит деятельность аффилированных с Россией религиозных организаций
Авто
АвтоВАЗ показал в ноябре рекордный рост продаж Lada
Происшествия
Истребитель МиГ-31 потерпел крушение в Приморском крае
Стиль
Главным цветом 2023 года по версии Pantone стал Viva Magenta
Мир
В ЛНР заявили о росте числе дезертиров в ВСУ после публикации данных о погибших
Интернет
Маск заявил о блокировке аккаунта Канье Уэста в Twitter из-за призывов к насилию
Мир
Блинкен заявил о нежелании США воевать с Россией
Интернет
Студия Frictional Games анонсировала выход нового хоррора Amnesia
Мир
Bloomberg узнало о бойкоте еврокомиссаром саммита в США
Мир
В Запорожье сообщили об ударах по объектам инфраструктуры
Наука
В США разрешили SpaceX развернуть до 7,5 тыс. спутников Starlink

Минфин ФРГ отказал минобороны в запросе на восстановление запасов боеприпасов

0
Фото: commons.wikimedia.org
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Министр финансов Германии Кристиан Линднер отказал главе минобороны страны Кристине Ламбрехт в просьбе предоставить средства на восстановление запасов боеприпасов. Об этом 1 декабря сообщила газета Politico.

По двум фронтам: Киев пытается склонить ФРГ и Израиль к поставкам оружия
Ближневосточное государство заподозрили в предоставлении систем для перехвата беспилотников

В материале указывается, что сначала Ламбрехт направила письмо с просьбой к министру финансов, где попросила «немедленно» выделить деньги. Однако 1 декабря Линднер отклонил запрос.

По утверждению Politico, текст письма выдержан в циничном тоне, Линднер в нем указывает на то, что за последние несколько месяцев Ламбрехт ни разу не упоминала о необходимости закупки дополнительных боеприпасов.

Резюмируя, министр добавил, что, по его информации, дефицит вооружений в ведомстве происходит не из-за отсутствия государственных денег, а из-за проблем с оформляемыми Ламбрехт запросами и заказами.

Накануне канцлер ФРГ Олаф Шольц заявил, что вооруженные силы страны испытывают дефицит боеприпасов. По его словам, Ламбрехт «очень заинтересована в устранении этого пробела».

28 ноября представитель немецкого кабинета министров Штеффен Хебештрайт заявил правительству ФРГ, что стране не хватает боеприпасов на фоне поставок вооружения на Украину и проблем с распределением бюджета. В перспективе власти хотят потратить €20 млрд из бюджета на восполнение дефицита.

23 ноября Ламбрехт отмечала приближение страны к границам поставок вооружений. По ее словам, Германия вынуждена отклонять просьбы некоторых стран об оказании новой военной помощи. Однако она заявила, что ФРГ будет продолжать поддерживать Украину.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022