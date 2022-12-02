В Японии назвали оскорбительным решение ввести потолок цен на нефть из России

Решение западных стран установить потолок цен на российскую нефть, которое продиктовано их стремлением защитить себя от скачков цен на этот ресурс, является «оскорбительным» и недопустимым искажением рынка. Об этом 2 декабря пишет японское издание Yahoo News Japan.

Как отмечает автор, конструкция таких ограничений вызывает много вопросов, а их введение приведет к недопустимым искажениям рынка. По его мнению, некоторые страны могут не выдержать дальнейшего роста цен на энергоносители в условиях, когда остальной мир страдает от инфляции.

«Установка определенного потолка рыночных цен, которые меняются ежедневно, далека от идеологии Запада, глубоко уважающего свободу. То, как развитые страны собираются и совместными усилиями искажают рынок, просто оскорбительно», — подчеркивается в материале.

30 ноября обозреватель Ирина Слав в статье для портала OilPrice заявила о том, что введение потолка цен на российскую нефть может привести к увеличению доходов России от продажи энергоресурса. По ее мнению, если европейские страны не смогут договориться со странами G7, то им придется ввести эмбарго на морской импорт российской нефти, что может привести к увеличению российских доходов.

29 ноября обозреватель журнала The National Interest Мэтью Мэй также заявил, что введение потолка цен на российскую нефть может обернуться для Запада негативными последствиями и сменить расклад сил в экономическом противостоянии Москве. Кроме того, такая инициатива приведет к экономической многополярности, которая невыгодна США.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков напомнил, что позиция РФ — не торговать нефтью и газом со странами, которые введут потолок цен на российские энергоресурсы.

До этого, 12 октября, президент РФ Владимир Путин заявил, что Москва не будет действовать вопреки здравому смыслу и поставлять энергоресурсы странам по установленным ими ценам. Глава государства также напомнил об отсутствии гарантий, что практика «ценового потолка» не будет распространена на другие отрасли и станет применяться не только против России.

В сентябре главы министерств финансов стран G7 договорились ввести потолок цен на нефть из России. Также было заявлено о намерении ввести аналогичные ограничения и на поставки российского газа. По мнению США, это позволит сократить доходы Москвы и снизить цены на энергоносители во всем мире.

Санкционное давление на Россию усилилось после начала спецоперации по защите Донбасса, о которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля. В начале сентября страны G7 договорились ввести потолок цен на нефть из России. С тех пор в ЕС несколько раз обсуждался вопрос, однако страны не могли прийти к единому мнению.

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