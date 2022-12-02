Сборная Японии вышла в плей-офф ЧМ-2022 после победы над Испанией
Сборная Японии обыграла Испанию и вышла в плей-офф на чемпионате мира (ЧМ) по футболу в Катаре. Об этом стало известно в четверг, 1 декабря.
Япония победила Испанию со счетом 2:1 в матче заключительного тура группового турнира чемпионата. Счет открыл нападающий сборной Испании Альваро Мората на 12-й минуте, следующий гол на 48-й минуте забил полузащитник Японии Рицу Доан. Заключительным и победным для Японии стал третий гол, который забил полузащитник японской команды Ао Танака, сообщает «Спорт-Экспресс».
Уточняется, что сборная Испании также вышла в плей-офф чемпионата мира.
Японии 5 декабря предстоит провести матч с Хорватией в 1/8 финала, Испания же сыграет с Марокко на следующий день.
Сборная Германии, которую 23 ноября обыграла сборная Японии, финишировала третьей по количеству набранных очков и не смогла пройти в плей-офф.
ЧМ по футболу проходит в Катаре. Церемония открытия состоялась 20 ноября на стадионе «Эль-Байт» в городе Эль-Хаур. На поле прошли парад флагов стран-участниц, а также парад талисманов прошлых чемпионатов мира.