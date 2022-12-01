Политолог оценил заявления главы СНБО Украины об уничтожении РФ

Слова главы СНБО Украины Алексея Данилова про «уничтожение России» и просьба дальнобойного оружия у стран Запада говорит о том, что никакой реальной ориентации на мирное урегулирование ситуации у властей Украины нет. Такую точку зрения 1 декабря высказал преподаватель МГИМО МИД РФ Алексей Зудин в беседе с «Известиями».

«Все они свидетельствуют о том, что никакой серьезной ориентации на переговоры в руководстве Украины нет. Отсутствие подобной ориентации в условиях тяжелого состояния, в котором находится Украина, лишний раз подтверждает, что нынешнее украинское руководство перестало быть самостоятельным, оно перестало руководствоваться национальными интересами своей страны и в полной мере является управляемым из внешних центров», — указал он.

Зудин добавил, что данное высказывание связано с тем, что среди стран Запада наблюдается усталость от помощи Украине.

«На Западе начинают усиливаться разговоры о том, что Украине надо перейти к переговорам с Россией. И повышенное внимание связано с тем, что на Западе начинает ощущаться бремя от украинских обязательств. Это бремя становится особенно тяжелым в связи с эффектами от антироссийских санкций, которые бьют не только по России, но и по Западу», — пояснил политолог.

Эксперт также рассказал, что для Киева теперь жизненно важно привлечь внимание к конфликту и акцентировать внимание на том, что военное урегулирование является якобы единственно-верным решением.

«От Киева можно ожидать новых провокаций диверсионного и террористического свойства с перекладыванием ответственности на Россию, потому что это еще один способ привлечь к себе внимание и подчеркнуть безальтернативность вооруженной борьбы с Россией, в отличие от переговоров», — резюмировал Зудин.

Ранее 1 декабря Данилов призвал уничтожить Россию и назвал русских варварами.

В этот же день заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что нет смысла отвечать на слова главы СНБО Украины, поскольку они являются бредом. Он также указал на отсутствие смысла говорить про уничтожение Украины, поскольку необходимо избавляться от подобных нацистов.

В последние несколько дней секретарь СНБО делает не первое подобное агрессивное заявление. Так, 28 ноября Данилов попросил у Запада ракеты дальностью 800 км. По его словам, они якобы позволят Киеву решить энергетические проблемы. Следом МИД Латвии призвал разрешить Киеву бить по аэродромам в России.

В конце октября президент РФ Владимир Путин заявил, что для достижения результата нужно сесть за стол переговоров. Он отметил, что именно украинские власти не имеют желания говорить.

Россия с 24 февраля проводит специальную операцию по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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