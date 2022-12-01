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Тренер сборной Бельгии ушел в отставку на фоне сенсационного вылета с ЧМ-2022
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Сюжет:

Тренер сборной Бельгии ушел в отставку на фоне сенсационного вылета с ЧМ-2022

Тренер сборной Бельгии Мартинес объявил об отставке после провала команды на ЧМ-2022 в Катаре
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Фото: Global Look Press/Keystone Press Agency/Panoramic
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Тренер сборной Бельгии Роберто Мартинес объявил об отставке после того, как команда не смогла пробиться в плей-офф ЧМ-2022 в Катаре.

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Ранее 1 декабря сборная Бельгии, занимающая второе место в рейтинге ФИФА, сыграла вничью с командой Хорватии и по итогам группового этапа заняла лишь третье место.

«Это была моя последняя игра [в качестве главного тренера сборной]. Она была эмоциональной, как вы можете себе представить», — сказал Мартинес на послематчевой пресс-конференции.

Бельгия в групповом этапе отличилась всего одной победой и одним забитым мячом в группе F.

Мартинесу 49 лет, он возглавлял бельгийскую сборную с 2016 года. Под его руководством команда выиграла бронзовые медали чемпионата мира 2018 года в России. Это было лучшим достижением в истории бельгийцев. Ранее Мартинес тренировал английские клубы «Уиган» и «Эвертон». С первыми испанец стал обладателем Кубка Англии в сезоне-2012/13, отмечает «Спорт-Экспресс».

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