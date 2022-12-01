Ковальчук рассказал о разработках по созданию в РФ знаков качества вина

Разработки Курчатовского института позволяют создать паспорт конкретного вина — знак качества напитка. Об этом в четверг, 1 декабря, заявил президент Курчатовского института Михаил Ковальчук, выступая на сессии «Биогенетические технологии для виноградарства и виноделия — новая эра», организованной на II Конгрессе молодых ученых.

По его словам, это будет в интересах виноделов, которые в последнее время убедились в необходимости сотрудничества с наукой.

Для проверки ученым Курчатовского института предоставили сотню бутылок разного вина иностранного производства. Ковальчук отметил, что 80 бутылок из 100 оказались подделкой. Кроме того, винный фальсификат, поступающий в Россию под разными марками, имеет единый источник происхождения.

«Написано «Шираз» — там черт-те что, но «Шираза» нет. Написано одно — налито второе... Всё — чистый обман, вплоть до «Пино». Причем оказалось, что винный материал во всех бутылках с фальсификатом был один и тот же <...> То есть, видимо, стоят, из одной бочки разбавляют, в одном месте. И хорошо, что наши спецслужбы знают, в каком», — заявил он.

В июне на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) Ковальчук заявил, что Россия имеет глубинные традиции и огромный советский опыт виноделия. По его словам, сегодня страна может легко это восстановить и обогнать всех на базе уникальных генетических технологий.

До 1985 года в России было самое большое количество виноградников в мире. Потом ситуация изменилась не в лучшую сторону, и до вступления в силу в 2020-м закона о виноградарстве и виноделии в РФ под видом российского вина разливали иностранные виноматериалы.