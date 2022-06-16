Участники ПМЭФ обсудили будущее российского виноделия

На Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) впервые своя территория появилась у виноделов.

Совершенно новая тематическая площадка для всех, кто занимается производством российского вина, инвестирует в него и хочет укрепить его позиции на международных рынках, называется «ВиноГрад», рассказал 16 июня корреспондент «Известий» Виктор Синеок.

«Мы имеем глубинные традиции, огромный опыт советский, уникальный. Так это было. И сегодня нам очень легко это восстановить и рвануть, обогнать всех на базе уникальных генетических технологий. Что мы и делаем», — сообщил «Известиям» президент НИЦ «Курчатовский институт» Михаил Ковальчук.

До 1985 года в России было самое большое количество виноградников в мире, отметил корреспондент «Известий». Потом ситуация изменилась не в лучшую сторону, и до вступления в силу в 2020-м закона о виноградарстве и виноделии в РФ под видом российского вина разливали иностранные виноматериалы.

«Оказывается, вина было больше, чем винограда. Для этого мы утвердили форму, которая начнет работать уже с этого года», — сказал Дмитрий Киселев, председатель правления ассоциации «Федеральная саморегулируемая организация виноградарей и виноделов России».

По словам журналиста, есть основание полагать, что через год площадь дегустационного зала на форуме придется серьезно расширить из-за количества отечественных вин.

Ранее, 18 апреля, фестиваль российских вин прошел в Екатеринбурге. На мероприятии было представлено свыше сорока винных хозяйств, сотни наименований. География — от Нижней Волги до Крымского полуострова.