Фестиваль российских вин прошел в Екатеринбурге

Лучшие виноделы России презентовали свою продукцию в Екатеринбурге. Площадкой для фестиваля российских вин выбрали Международный центр искусств.

«Если бы мне пять лет назад сказали, что я буду так сильно «топить» за российское вино, я бы сказала: «Ха!», я никогда этого не делала. Ну, а сейчас российское вино в топе, по крайней мере — в России, становится особнячком и именно качество, цена-качество — это прям хорошо, еще нам пять лет — и мы побьем европейцев», — сказала представитель организаторов фестиваля Светлана Трестер.

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