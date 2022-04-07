Российских вин в ресторанах и барах станет втрое больше в 2022 году

В 2022 году в картах ресторанов появится втрое больше российских вин, а также будут созданы полноценные разделы с описаниями винных регионов. Об этом говорится в сообщении Роскачества, которое поступило в редакцию «Известий» в четверг, 7 апреля.

Накануне в Москве началась акция «Дни российских вин». В отличие от прошлых лет, основной акцент сделан не только на торговые сети, но и на рестораны и бары.

По оценкам «Винного гида России», на конец прошлого года на российском рынке было представлено около 20 тыс. наименований вин и игристых вин с защищенными географическими индикаторами. Именно их в первую очередь поставляют в рестораны и бары. В том году, по оценкам Роскачества, было выпущено более 2,2 тыс. наименований отечественных вин с защищенным географическим указанием (ЗГУ) и защищенным наименованием места происхождения (ЗНМП). Это чуть больше 10% от всего ассортимента, но показатель «динамично растет», отмечается в сообщении.

Стоит отметить, что в 2019 году таких вин насчитывалось не более 800.

Директор департамента исследования и продвижения винодельческой продукции Роскачества Олеся Буняева рассказала, что ежегодно на российском рынке появляется от пяти до 10 новых винодельческих проектов. В первую очередь, это небольшие хозяйства, вина которых не всегда попадают на полки торговых сетей. Именно такие позиции в первую очередь интересны рестораторам, отметила она.

Буняева добавила, что весной 2021 года открытие «Дней российских вин» впервые прошло в ресторане. Рестораторы давно присматриваются к отечественному виноделию и сейчас этот процесс ускорился, констатировала она.

По словам руководителя дегустационной комиссии «Винного гида России» Артура Саркисяна, в 2021 году открылось несколько ресторанных проектов, карта которых на 100% состоит из российских вин.

Однако в Союзе сомелье и экспертов России отмечают, что в ресторанной сфере пока невысок уровень осведомленности сомелье, официантов, закупщиков о российском виноделии, так как большинство винных школ ориентируются на классическое виноделие Европы и стран Нового света. При участии членов союза и экспертов запущены очные курсы в двух старейших в школах сомелье Москвы, разрабатываются онлайн программы.

В конце марта вице-премьер Виктория Абрамченко утвердила дорожную карту развития виноградарства и виноделия в России. Первоочередные меры охватывают период до 2024 года, а инвестирование в мелиоративный комплекс юга страны — период до 2030-го. За большинство мероприятий отвечает Минсельхоз.

В первую очередь аграриям помогут с бизнес-планами по созданию винодельческих хозяйств, обеспечат их пригодными землями, посадочным материалом, оборудованием и техникой.

В дорожной карте также предусмотрено внедрение системы прослеживаемости качества продукции виноградарства и виноделия на базе существующих государственных информационных систем. Отдельно выделена организация производства спецтехники и оборудования, их локализация на территории России.