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Минобороны РФ сообщило об освобождении Курдюмовки в ДНР

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Фото: РИА Новости/Евгений Биятов
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ВС РФ освободили населенный пункт Курдюмовка в Донецкой Народной Республике (ДНР). Об этом в четверг, 1 декабря, сообщили в Минобороны РФ.

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«В результате наступательных действий российских войск полностью освобожден от подразделений ВСУ населенный пункт Курдюмовка ДНР», — говорится в сообщении.

Днем ранее был освобожден населенный пункт Андреевка в ДНР. Отмечалось, что российские военные также успешно действуют в районе села Водяное.

В тот же день врио главы республики Денис Пушилин заявил, что освобождение Курдюмовки, населенного пункта Перше Травня и Андреевки полностью позволяет перекрыть пути снабжения Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Россия 24 февраля начала проведение специальной операции по защите Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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