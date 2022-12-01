Защита обжалует приговор по делу братьев Магомедовых

Защита намерена обжаловать приговор совладельцам группы «Сумма» братьям Зиявудину и Магомеду Магомедовым. Об этом 1 декабря сообщил их адвокат Александр Гофштейн.

«Да, мы будем обжаловать», — сообщил защитник «РИА Новости».

Ранее в четверг суд в Москве приговорил Зиявудина к 19 годам колонии строгого режима, а Магомеда к 18 годам по делу о создании преступного сообщества и многомиллиардных хищениях бюджетных средств. Оба также должны выплатить штраф по 2,5 млн рублей.

Государственное обвинение просило суд приговорить Зиявудина Магомедова к 24 годам колонии строгого режима со штрафом 1,5 млн рублей, а Магомеда Магомедова — к 21 году колонии строгого режима со штрафом в 1,5 млн рублей.

25 ноября Мещанский суд признал братьев Магомедовых виновными в создании преступного сообщества для получения финансовой выгоды. Как следует из приговора, группировка была структурирована и имела иерархический порядок. Его целью было хищение денежных средств государственного и региональных бюджетов.

Братья Магомедовы были задержаны в марте 2018 года. Они обвинялись в создании преступного сообщества, особо крупных хищениях и растрате. В уголовном деле идет речь о девяти эпизодах хищений на общую сумму 11 млрд рублей. Магомеду Магомедову также вменялось незаконное приобретение и хранение оружия.

Как установило следствие, в период с 2014 по 2017 год сотрудники организации «Стройновация» (входит в группу компаний «Сумма», признанную банкротом в июле 2019 года) не использовали по целевому назначению денежные средства, которые выделялись на выполнение работ по госконтрактам. Злоумышленники перечисляли средства на счета компаний, входящих в «Сумму». Также не позднее 2010 года обвиняемые создали в столице преступное сообщество, которое причастно к крупным финансовым махинациям.

Суд рассматривал уголовное дело с весны 2021 года. Весной следующего года Хамовнический суд Москвы удовлетворил иск Генеральной прокуратуры РФ и взыскал с Магомедовых $750 млн в пользу государства. Всего фигурантами по делу проходят порядка 20 человек.