Реклама
Прямой эфир
Мир
В МИД России предостерегли Турцию от наземной операции в Сирии
Авто
В России официально представили бренд электромобилей Voyah
Мир
Вучич призвал Европарламент перестать заниматься резолюциями против России
Мир
Минобороны подтвердило нанесение массированного удара по объектам Украины
Мир
Лукашенко призвал Украину прекратить конфликт во избежание ее полного уничтожения
Мир
В МИД РФ указали на противостояние России и НАТО на Украине
Мир
Франция не выдала визы россиянам для участия в мероприятии по линии ЮНЕСКО
Мир
В ЕК заявили об активной работе над девятым пакетом санкций против РФ
Спорт
Футболисты сборной Японии убрались в раздевалке после победы над Германией
Спорт
Овечкин забил 790-й гол в НХЛ в матче против «Филадельфии»
Мир
Венгрия передаст Украине свою долю в €187 млн из общеевропейского кредита
Мир
Обозреватель TAC призвал США отказаться от безоговорочной поддержки Киева

Суд признал виновными братьев Магомедовых

Суд признал виновными братьев Магомедовых по делу о создании преступного сообщества и хищениях
0
Фото: РИА Новости/Евгений Одиноков
Читать iz.ru в yandexnews yandexzen
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Мещанский суд Москвы признал виновными основателя группы «Сумма» Зиявудина Магомедова и его брата, бывшего члена Совета Федерации Магомеда Магомедова в создании преступного сообщества и многомиллиардных хищениях бюджетных средств. Об этом в четверг, 24 ноября, сообщает корреспондент Известий из зала заседания.

«Магомед Зиявудини и Магомед Магомедовых создали преступное сообщество для получения финансовой выгоды», — говорится в приговоре.

В суде отметили, что преступное сообщество, созданное Магомедовыми, «характеризуется сплоченностью, согласованностью действий для совершения тяжких преступлений». Как следует из приговора, сообщество было структурировано и имело иерархический порядок. Его целью было хищение денежных средств государственного и региональных бюджетов.

Новая цифра в «Сумме»: ущерб в деле Магомедовых вырос на 300 млн
Как развивается расследование в отношении дагестанских братьев-миллиардеров

Ранее сообщалось, что государственное обвинение попросило суд приговорить Зиявудина Магомедова к 24 годам колонии строгого режима со штрафом 1,5 млн рублей, а Магомеда Магомедова — к 21 году колонии строгого режима со штрафом в 1,5 млн рублей.

Братья Магомедовы были задержаны в марте 2018 года. Они обвиняются в создании преступного сообщества, особо крупных хищениях и растрате. В уголовном деле идет речь о девяти эпизодах хищений на общую сумму в 11 млрд рублей. Магомеду Магомедову также вменяется незаконное приобретение и хранение оружия.

По версии следствия, в период с 2014 по 2017 год сотрудники организации «Стройновация» (входит в группу компаний «Сумма», признанную банкротом в июле 2019 года) не использовали по целевому назначению денежные средства, которые выделялись на выполнение работ по госконтрактам. Злоумышленники перечисляли средства на счета компаний, входящих в «Сумму». Также не позднее 2010 года обвиняемые создали в столице преступное сообщество, которое причастно к крупным финансовым махинациям.

Суд рассматривает уголовное дело с весны 2021 года. Весной следующего года Хамовнический суд Москвы удовлетворил иск Генеральной прокуратуры РФ и взыскал с Магомедовых $750 млн в пользу государства. Всего фигурантами по делу проходят порядка 20 человек. Некоторые из них находятся в розыске и арестованы в России заочно. Следователями было опрошено более 170 свидетелей.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Партнерские проекты/материалы опубликованы на коммерческой основе.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022