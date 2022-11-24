Суд признал виновными братьев Магомедовых

Мещанский суд Москвы признал виновными основателя группы «Сумма» Зиявудина Магомедова и его брата, бывшего члена Совета Федерации Магомеда Магомедова в создании преступного сообщества и многомиллиардных хищениях бюджетных средств. Об этом в четверг, 24 ноября, сообщает корреспондент Известий из зала заседания.

«Магомед Зиявудини и Магомед Магомедовых создали преступное сообщество для получения финансовой выгоды», — говорится в приговоре.

В суде отметили, что преступное сообщество, созданное Магомедовыми, «характеризуется сплоченностью, согласованностью действий для совершения тяжких преступлений». Как следует из приговора, сообщество было структурировано и имело иерархический порядок. Его целью было хищение денежных средств государственного и региональных бюджетов.

Ранее сообщалось, что государственное обвинение попросило суд приговорить Зиявудина Магомедова к 24 годам колонии строгого режима со штрафом 1,5 млн рублей, а Магомеда Магомедова — к 21 году колонии строгого режима со штрафом в 1,5 млн рублей.

Братья Магомедовы были задержаны в марте 2018 года. Они обвиняются в создании преступного сообщества, особо крупных хищениях и растрате. В уголовном деле идет речь о девяти эпизодах хищений на общую сумму в 11 млрд рублей. Магомеду Магомедову также вменяется незаконное приобретение и хранение оружия.

По версии следствия, в период с 2014 по 2017 год сотрудники организации «Стройновация» (входит в группу компаний «Сумма», признанную банкротом в июле 2019 года) не использовали по целевому назначению денежные средства, которые выделялись на выполнение работ по госконтрактам. Злоумышленники перечисляли средства на счета компаний, входящих в «Сумму». Также не позднее 2010 года обвиняемые создали в столице преступное сообщество, которое причастно к крупным финансовым махинациям.

Суд рассматривает уголовное дело с весны 2021 года. Весной следующего года Хамовнический суд Москвы удовлетворил иск Генеральной прокуратуры РФ и взыскал с Магомедовых $750 млн в пользу государства. Всего фигурантами по делу проходят порядка 20 человек. Некоторые из них находятся в розыске и арестованы в России заочно. Следователями было опрошено более 170 свидетелей.