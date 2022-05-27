Суд взыскал с братьев Магомедовых $750 млн по иску Генпрокуратуры РФ

Хамовнический суд Москвы удовлетворил иск Генеральной прокуратуры РФ и взыскал с миллиардера, совладельца группы «Сумма» Зиявудина Магомедова и его брата Магомеда Магомедова $750 млн в пользу государства. Об этом 27 мая сообщает корреспондент «Известий» из зала суда.

Генпрокуратура просила взыскать с ответчиков $750 млн, как имущество, в отношении которого не представлены в соответствии с законодательством РФ о противодействии коррупции доказательства его приобретения на законные доходы. Соответчиком поиску была компания Port-Petrovsk Ltd.

По данным прокуратуры, Магомед Магомедов занимал должность в Совете Федерации РФ и на тот момент не мог заниматься предпринимательской деятельностью, тем не менее через подконтрольные ему компании Приморский торговый порт и в этом ему способствовал его брат.

«Магомед Магомедов в период своего сенаторства имел доходы из других источников, кроме как заработной платы», — отметил прокурор.

По данным следствия, доходы Магомеда Магомедова не соответствовали его образу жизни.

В настоящее время Мещанский суд Москвы рассматривает дело в отношении Магомедовых, а также главы компании «Интекс», входящей в «Сумму», Артура Максидова.

Магомедовых арестовали в Москве в конце марта 2018 года. Им предъявлено обвинение в совершении преступлений по нескольким статьям УК РФ: «Организация преступного сообщества и участие в нем», «Мошенничество в особо крупном размере», «Растрата в особо крупном размере». Под стражей также находится гендиректор входящей в группу «Сумма» компании «Интекс» Артур Максидов, которого обвиняют в хищении почти 669 млн рублей.

В августе 2019 года братьям ужесточили обвинение, добавив еще два эпизода мошенничества.

8 июля 2021 года сообщалось, что компанию группы «Сумма» братьев Магомедовых заподозрили в новой афере на 7 млрд.

По версии следствия, в период с 2014 по 2017 год пока не установленные сотрудники организации «Стройновация» (входит в группу компаний «Сумма», 11 июля 2019 года была признана банкротом) не использовали по целевому назначению денежные средства, которые выделялись на выполнение работ по госконтрактам. При этом злоумышленники перечисляли средства на счета компаний, входящих в «Сумму».

Кроме того, как сообщало следствие изначально, не позднее 2010 года обвиняемые с целью незаконного обогащения путем хищения денежных средств и имущества коммерческих организаций создали в Москве преступное сообщество, которое причастно к крупным финансовым махинациям, ущерб от которых составил порядка 11 млрд рублей.

Аферы могут быть связаны с реализацией работ по созданию искусственного земельного участка в районе Крестовского острова в Санкт-Петербурге, подготовкой земельного участка для строительства футбольного стадиона в Калининграде, где должны были пройти игры футбольного ЧМ-2018, реконструкцией калининградского аэропорта Храброво, поставкой электротехнического оборудования подстанции «Василеостровская» в Санкт-Петербурге и Нерюнгринской ГРЭС.

Магомед Магомедов утверждает, что юридически не имеет отношения к группе «Сумма», которая, по его словам, принадлежит его брату. Мужчина утверждает, что не общается с Зиявудином Магомедовым около шести лет. Тот, в свою очередь, обвинения отрицает и виновным себя не считает.